Джон Рэтклифф возглавил национальную разведку США. Он ожидает вмешательства России в выборы

Трамп выдвинул Рэтклиффа на высшую разведывательную должность еще в июле 2019 года. Рэтклифф ставил под сомнение выводы бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера, к которым он в прошлом году пришел в так называемом "расследовании российского вмешательства в выборы". В этом году решение о его повторном назначении Трамп сделал после того, как Рэтклифф стал ключевым защитником президента во время процедуры импичмента, пишет CNN .

Рэтклифф сыграет важную роль в принятии решения о том, какие документы будут открыты для общественности в середине выборов на фоне расширения расследований в Конгрессе, направленных против должностных лиц администрации Барака Обамы и противника Трампа 2020 года, бывшего вице-президента Джо Байдена.

Кроме того, Рэтклифф также будет руководить реакцией разведки в случае вмешательства извне в выборы 2020 года. Ранее он недвусмысленно дал понять, что, по его мнению, Россия вмешалась в выборы президента США и будет продолжать это делать, но он не принял один из ключевых выводов разведывательного сообщества о том, что Россия якобы пыталась помочь Трампу выиграть в 2016 году.

Рэтклифф сменит и.о. директора Ричарда Гренелла, который намерен присоединиться к предвыборному штабу Дональда Трампа.