Джон Рэтклифф возглавил национальную разведку США. Он ожидает вмешательства России в выборы
Конгрессмен-республиканец из Техаса Джон Рэтклифф 21 мая утверждён Сенатом США на должность главы национальной разведки США 49 голосами против 44. Его кандидатуру выдвинул Дональд Трамп.
Трамп выдвинул Рэтклиффа на высшую разведывательную должность еще в июле 2019 года. Рэтклифф ставил под сомнение выводы бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера, к которым он в прошлом году пришел в так называемом "расследовании российского вмешательства в выборы". В этом году решение о его повторном назначении Трамп сделал после того, как Рэтклифф стал ключевым защитником президента во время процедуры импичмента, пишет CNN.
Рэтклифф сыграет важную роль в принятии решения о том, какие документы будут открыты для общественности в середине выборов на фоне расширения расследований в Конгрессе, направленных против должностных лиц администрации Барака Обамы и противника Трампа 2020 года, бывшего вице-президента Джо Байдена.
Кроме того, Рэтклифф также будет руководить реакцией разведки в случае вмешательства извне в выборы 2020 года. Ранее он недвусмысленно дал понять, что, по его мнению, Россия вмешалась в выборы президента США и будет продолжать это делать, но он не принял один из ключевых выводов разведывательного сообщества о том, что Россия якобы пыталась помочь Трампу выиграть в 2016 году.
Рэтклифф сменит и.о. директора Ричарда Гренелла, который намерен присоединиться к предвыборному штабу Дональда Трампа.
Директор национальной разведки США координирует деятельность 17 американских спецслужб, входящих в разведывательное сообщество, в их числе ЦРУ, АНБ, ФБР, профильные подразделения госдепартамента, Пентагона, минфина, минэнерго, а также другие ведомства.