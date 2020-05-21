Петербуржцы с ОРВИ начали сдавать тесты на коронавирус. Комздрав изменил приоритеты — на COVID-19 проверят даже новорожденных

Петербуржцы с симптомами ОРВИ, которые жаловались на то, что у них не берут тесты на коронавирус, сообщили о том, что у них начали брать анализы. В комитете по здравоохранению пояснили, что изменили приоритеты в своем распоряжении, которое предписывает организовать лабораторные исследования на COVID-19, исходя из приоритетов групп риска.

В приоритете 1-го уровня: лица, прибывшие из-за рубежа с наличием симптомов инфекционного заболевания или при появлении симптомов в течении периода медицинского наблюдения. Контактные с больным COVID-19 при выявлении и при наличии симптомов, не исключающих COVID-19, и пациенты с установленным диагнозом «внебольничная пневмония».Медицинские работники, имеющие риск инфицирования, — это скорая (неотложная) медицинская помощь, инфекционные отделения, отделения для больных внебольничной пневмонией, при появлении симптомов, не исключающих COVID-19. А также лица при появлении респираторных симптомов, находящиеся в закрытых коллективах по длительному уходу (интернаты, пансионаты для пожилых и другие учреждения);

В приоритете 3-го уровня организованные коллективы детей при возникновении трех и более случаев заболеваний, не исключающих COVID-19, обследуются как при вспышечной заболеваемости.

Людей из самой широкой 2-й группы и других решено обследовать на базе городских и федеральных учреждений здравоохранения.

Это медицинские работники, имеющие риск инфицирования (скорая (неотложная) медицинская помощь, инфекционные отделения, отделения для больных внебольничной пневмонией), — их будут проверять 1 раз в неделю. Контактировавшие с больным с подтвержденным диагнозом COVID-2019, но при отсутствии симптомов, не исключающих COVID-19. Направленные на госпитализацию с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медицинской помощи на определенное время может повлечь ухудшение их состояния, угрозу жизни и здоровью, в том числе беременные.

Женщины, направленные на прерывание беременности, в том числе по желанию (до 12 недель беременности), по медицинским показаниям (вне зависимости от срока беременности), и беременные, роженицы и родильницы при поступлении в стационар. А также новорожденные, рожденные от матерей, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19 или статус матери неизвестен, но имеется указание на неблагополучный эпидемиологический анамнез, в том числе контакт по новой коронавирусной инфекции COVID-19. И новорожденные при поступлении в детский стационар из дома, при показаниях для госпитализации и при наличии неблагополучного эпидемиологического анамнеза в семье.