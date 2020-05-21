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21.05.2020 16:49
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Петербуржцы с ОРВИ начали сдавать тесты на коронавирус. Комздрав изменил приоритеты — на COVID-19 проверят даже новорожденных

Петербуржцы с симптомами ОРВИ, которые жаловались на то, что у них не берут тесты на коронавирус, сообщили о том, что у них начали брать анализы. В комитете по здравоохранению пояснили, что изменили приоритеты в своем распоряжении, которое предписывает организовать лабораторные исследования на COVID-19, исходя из приоритетов групп риска.

Очередным изменениям подверглось распоряжение от 16.04.2020 №231-р «Об утверждении порядка проведения лабораторной диагностики новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Санкт-Петербурге».

«Определено, какими категориями занимается лаборатория Роспотребнадзора, а какие категории будут обслуживать городские лаборатории, уточнены сами категории», — пояснили «Фонтанке» 21 мая в ведомстве.

Согласно новой версии распоряжения, в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» выполняются лабораторные исследования на COVID-2019 групп риска 1-го и 3-го уровня.

В приоритете 1-го уровня: лица, прибывшие из-за рубежа с наличием симптомов инфекционного заболевания или при появлении симптомов в течении периода медицинского наблюдения. Контактные с больным COVID-19 при выявлении и при наличии симптомов, не исключающих COVID-19, и пациенты с установленным диагнозом «внебольничная пневмония».Медицинские работники, имеющие риск инфицирования, — это скорая (неотложная) медицинская помощь, инфекционные отделения, отделения для больных внебольничной пневмонией, при появлении симптомов, не исключающих COVID-19. А также лица при появлении респираторных симптомов, находящиеся в закрытых коллективах по длительному уходу (интернаты, пансионаты для пожилых и другие учреждения);

В приоритете 3-го уровня организованные коллективы детей при возникновении трех и более случаев заболеваний, не исключающих COVID-19, обследуются как при вспышечной заболеваемости.

Людей из самой широкой 2-й группы и других решено обследовать на базе городских и федеральных учреждений здравоохранения.

Это медицинские работники, имеющие риск инфицирования (скорая (неотложная) медицинская помощь, инфекционные отделения, отделения для больных внебольничной пневмонией), — их будут проверять 1 раз в неделю. Контактировавшие с больным с подтвержденным диагнозом COVID-2019, но при отсутствии симптомов, не исключающих COVID-19. Направленные на госпитализацию с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медицинской помощи на определенное время может повлечь ухудшение их состояния, угрозу жизни и здоровью, в том числе беременные.

Женщины, направленные на прерывание беременности, в том числе по желанию (до 12 недель беременности), по медицинским показаниям (вне зависимости от срока беременности), и беременные, роженицы и родильницы при поступлении в стационар. А также новорожденные, рожденные от матерей, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19 или статус матери неизвестен, но имеется указание на неблагополучный эпидемиологический анамнез, в том числе контакт по новой коронавирусной инфекции COVID-19. И новорожденные при поступлении в детский стационар из дома, при показаниях для госпитализации и при наличии неблагополучного эпидемиологического анамнеза в семье.

Беспризорные и безнадзорные дети, доставленные в детские больницы, а также воспитанники организаций для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, проходящих стационарное лечение, перед выпиской — двукратно, с интервалом в один день.

И самое главное — «иные лица с признаками острой респираторной вирусной инфекции».

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Комментарии (3)

Павел Михайлов
видать маски плохо продаются
162975242
До каких пор Фонтанка.ру будет игнорировать информацию о том, что в поликлиники Адмиралтейского района города перестали поступать результаты тестов на короновирус? Нет результатов тестов, сданных 30 апреля и позже.
gencon
Снова списки, приоритеты, классы и ни кому ненужная лживая информация о количестве заболевших. Тестировать всех желающих бесплатно - вот она объективная информация, и на это Царек жмёт денег. Значит и не нужна выявляемость. Значит какой то сраный вирус может уничтожить эту верхушку до тла. Слабая власть... Не защитит она россиян от сильного врага
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