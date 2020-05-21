Майского отпуска в Сочи не будет: в Краснодарском крае не готовы принимать гостей и продлили карантин до 6 июня
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на заседании регионального штаба по коронавирусу заявил, что карантин на всей территории региона будет продлен до 6 июня.
«Несмотря на то что с 23 мая мы приступаем к реализации второго этапа ослабления ограничительных мероприятий, мы пока не готовы как курорт массово принимать гостей. Мы должны плавно и все вместе выходить из ограничительных мероприятий. В связи с этим карантин в крае будет продлен до 6 июня 2020 года», — заявил губернатор 21 мая в прямом эфире.
С 23 мая в Сочи, Краснодаре и других городах края откроются предприятия строительного и смежного с ним комплекса, парикмахерские и салоны красоты, автосалоны, автомойки, магазины стройматериалов, объекты торговли непродовольственными товарами до 400 кв. м, будут отменены пропуска внутри муниципалитетов и возобновлена работа общественного транспорта.
Но движение между муниципалитетами по-прежнему останется только по красным пропускам. Сохранится ограничение для въезжающих в край — обсерваторы продолжают работать. Как и прежде, будут запрещены массовые, спортивные, детские мероприятия. Остаются закрытыми парки, набережные, пляжи, рестораны, торговые центры. Сохраняется обязательный масочный режим и соблюдение социальной дистанции.