Майского отпуска в Сочи не будет: в Краснодарском крае не готовы принимать гостей и продлили карантин до 6 июня

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на заседании регионального штаба по коронавирусу заявил, что карантин на всей территории региона будет продлен до 6 июня.

«Несмотря на то что с 23 мая мы приступаем к реализации второго этапа ослабления ограничительных мероприятий, мы пока не готовы как курорт массово принимать гостей. Мы должны плавно и все вместе выходить из ограничительных мероприятий. В связи с этим карантин в крае будет продлен до 6 июня 2020 года», — заявил губернатор 21 мая в прямом эфире.