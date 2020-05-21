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21.05.2020 14:01
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Переход Ивановской на красный прервал автомобиль. Очевидец заснял, как пешехода подбросило от удара

Нарушение ПДД в попытке сэкономить время нередко приводит к совершенно противоположному результату. Несколько секунд ожидания на светофоре могли уберечь пешехода в Невском районе Петербурга от долгого лечения травм.

О ДТП на Ивановской улице, перед перекрестком с улицей Седова, сообщил днем 21 мая в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец. Автомобиль, ехавший в крайнем правом ряду, сбил пешехода, который переходил дорогу на красный свет.

Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»

Момент наезда частично попал на камеру видеорегистратора одного из ехавших в потоке машин автомобиля. На записи видно, что водители едут со стороны улицы Бабушкина в сторону Седова на свой зеленый, впереди в нескольких метрах - регулируемый пешеходный переход. Неожиданно среди потока машин дорогу пытается перейти пешеход. В этот момент по свободному правому ряду проезжает легковой автомобиль и сбивает торопливого пешехода. От удара того подбрасывает выше машин. На светофоре еще секунд 10 горит зеленый водителям, а пешеходам - красный.

Как стало известно «Фонтанке», пешеход, по предварительным данным, получил тяжелые травмы.

Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер

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