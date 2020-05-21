Нарушение ПДД в попытке сэкономить время нередко приводит к совершенно противоположному результату. Несколько секунд ожидания на светофоре могли уберечь пешехода в Невском районе Петербурга от долгого лечения травм.



О ДТП на Ивановской улице, перед перекрестком с улицей Седова, сообщил днем 21 мая в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец. Автомобиль, ехавший в крайнем правом ряду, сбил пешехода, который переходил дорогу на красный свет.