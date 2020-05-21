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21.05.2020 12:39
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В Петербурге будут судить бездомного, заминировавшего Конституционный суд из-за депрессии от просмотра послания президента

В Петербурге зарегистрировали уголовное дело в отношении жителя Белгородской области Виктора Николаева, возбужденное по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Мужчину обвиняют в том, что в начале этого года он «заминировал» здание Конституционного суда на Сенатской площади.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 21 мая, дело поступило в Октябрьский районный суд Петербурга.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

По версии следствия, находясь возле памятника Петру I, Николаев позвонил со своего телефона в экстренные службы и заявил, что на территории судебной инстанции заложена бомба. Его задержали спустя несколько часов после звонка и арестовали на два месяца. Объясняя свой поступок, он сказал, что сделал это на фоне депрессивного состояния, вызванного просмотром январского послания президента России Владимира Путина.

Как ранее писала «Фонтанка», оказавшийся фигурантом уголовного дела приезжий не имел постоянного места жительства в Петербурге. В город он прибыл из Губкина. Некоторое время работал курьером, но затем все его накопления были списаны с банковской карты в счет долга по кредиту. При избрании меры пресечении просил подписку о невыезде и обещал устроиться в «Ночлежку».

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Комментарии (4)

oldoy
Ну вот и вывод- государство, выполняющее прекрасно функцию защиты власти от обидных слов (двушечка знаменитая!) не выполняет своих обязанностей помощи гражданам при различных экстремальных ситуациях. Впрочем как и просто нарушая хитрым способом некоторые статьи Конституции.
oldoy
Кстати при проклинаемом сейчас социализме этого не было, худо-бедно помогали таким людям. Не пресловутыми ночлежками, а реально. Н
oldoy
Когда я читаю это распостранённое БОМЖ, бездомный-я просто офигеваю от нашего государства: в нашей стране при обилии богатств, чинуш всех мастей и силовиков и невозможно разрулить эту проблему с неустроенностью по разным причинам некоторых граждан?! Для чего создаются государства с отказом части природных свобод его граждан? А вот именно и для этого тоже- помощи слабым и оступившимся его членам сообщества.
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