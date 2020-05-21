В Петербурге будут судить бездомного, заминировавшего Конституционный суд из-за депрессии от просмотра послания президента
В Петербурге зарегистрировали уголовное дело в отношении жителя Белгородской области Виктора Николаева, возбужденное по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Мужчину обвиняют в том, что в начале этого года он «заминировал» здание Конституционного суда на Сенатской площади.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов 21 мая, дело поступило в Октябрьский районный суд Петербурга.
По версии следствия, находясь возле памятника Петру I, Николаев позвонил со своего телефона в экстренные службы и заявил, что на территории судебной инстанции заложена бомба. Его задержали спустя несколько часов после звонка и арестовали на два месяца. Объясняя свой поступок, он сказал, что сделал это на фоне депрессивного состояния, вызванного просмотром январского послания президента России Владимира Путина.
Как ранее писала «Фонтанка», оказавшийся фигурантом уголовного дела приезжий не имел постоянного места жительства в Петербурге. В город он прибыл из Губкина. Некоторое время работал курьером, но затем все его накопления были списаны с банковской карты в счет долга по кредиту. При избрании меры пресечении просил подписку о невыезде и обещал устроиться в «Ночлежку».