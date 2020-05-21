Холод, сильный вечер и дождь со снегом – такую погоду синоптики обещают сегодня Санкт-Петербургу. Радует то, что это ненадолго.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 21 мая с ночных плюс 1-3 градусов температура днём поднимется всего до плюс 6-8 градусов. Осадки – утром местами сильные, в виде дождя и мокрого снега, ветер северных направлений – умеренный, в прибрежных районах местами порывы до сильного.

А 22 и 23 мая должно быть уже без существенных осадков при умеренном ветре. Станет теплее: сначала до плюс 10-12 градусов, а затем до плюс 12-14. По ночам холодно – плюс 2-4 градуса.