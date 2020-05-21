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21.05.2020 07:25
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Погода в Петербурге испортилась, но надежда есть: холод и дожди со снегом скоро пройдут

Холод, сильный вечер и дождь со снегом – такую погоду синоптики обещают сегодня Санкт-Петербургу. Радует то, что это ненадолго.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 21 мая с ночных плюс 1-3 градусов температура днём поднимется всего до плюс 6-8 градусов. Осадки – утром местами сильные, в виде дождя и мокрого снега, ветер северных направлений – умеренный, в прибрежных районах местами порывы до сильного.

А 22 и 23 мая должно быть уже без существенных осадков при умеренном ветре. Станет теплее: сначала до плюс 10-12 градусов, а затем до плюс 12-14. По ночам холодно – плюс 2-4 градуса.

Скриншот из&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот из www.meteo.nw.ru

Согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, 21 мая в Петербурге чаще всего бывает паcмурно, без осадков. Самое холодное 21 мая было в 1982 году, минимальная дневная температура составила минус 1 градус. Самое тёплое – в 2014 году, максимальная дневная температура достигла плюс 28 градусов, напоминает «Яндекс».

Прохладная погода доставляет неприятности не только людям, но и птицам, особенно птенцам, которые начинают вылупляться в гнёздах.

«Фонтанка» публиковала фотографию вороны, которая насиживает яйца в гнезде, заваленном снегом. Теперь у неё уже вылупились птенцы, и они могут познакомиться со снегом уже вживую.

Скриншот из&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот из www.meteo.nw.ru

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Комментарии (2)

Djnyana
А ну-ка, песню нам пропой, весёлый вечер,
Сильный вечер, весёлый вечер!..)
179214612
А где же обещенная малиновая весна?
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