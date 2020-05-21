Погода в Петербурге испортилась, но надежда есть: холод и дожди со снегом скоро пройдут
Холод, сильный вечер и дождь со снегом – такую погоду синоптики обещают сегодня Санкт-Петербургу. Радует то, что это ненадолго.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 21 мая с ночных плюс 1-3 градусов температура днём поднимется всего до плюс 6-8 градусов. Осадки – утром местами сильные, в виде дождя и мокрого снега, ветер северных направлений – умеренный, в прибрежных районах местами порывы до сильного.
А 22 и 23 мая должно быть уже без существенных осадков при умеренном ветре. Станет теплее: сначала до плюс 10-12 градусов, а затем до плюс 12-14. По ночам холодно – плюс 2-4 градуса.
Согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, 21 мая в Петербурге чаще всего бывает паcмурно, без осадков. Самое холодное 21 мая было в 1982 году, минимальная дневная температура составила минус 1 градус. Самое тёплое – в 2014 году, максимальная дневная температура достигла плюс 28 градусов, напоминает «Яндекс».
Прохладная погода доставляет неприятности не только людям, но и птицам, особенно птенцам, которые начинают вылупляться в гнёздах.
«Фонтанка» публиковала фотографию вороны, которая насиживает яйца в гнезде, заваленном снегом. Теперь у неё уже вылупились птенцы, и они могут познакомиться со снегом уже вживую.