В Средиземном море у берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в центральной части Средиземного моря. Об этом сообщает 21 мая Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки зафиксированы в 2.43 четверга мск. Эпицентр располагался в 224 километрах к юго-западу от греческого города Метони и 305 километрах к северо-западу от ливийского города аль-Байда. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.