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21.05.2020 07:08
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В Средиземном море у берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в центральной части Средиземного моря. Об этом сообщает 21 мая Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки зафиксированы в 2.43 четверга мск. Эпицентр располагался в 224 километрах к юго-западу от греческого города Метони и 305 километрах к северо-западу от ливийского города аль-Байда. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

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