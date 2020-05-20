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20.05.2020 18:08
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Заведующая детсадом в Петроградском районе фиктивно устроила на работу брата. Его зарплату она потратила на нужды воспитанников и подарки сотрудникам

Суд не стал делать преступницу из заведующей детским садом в Петроградском районе Петербурга. За служебный подлог и злоупотребление полномочиями она ответит штрафом.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы 20 мая, накануне во время судебного заседания обвиняемая Вера Горбачева от привлечения к уголовной ответственности была освобождена. За вменяемые ей преступления бывшая заведующая должна заплатить судебный штраф в 20 тысяч рублей.

Следствие пыталось привлечь ее за трудоустройство брата, который обязанности рабочего в саду выполнял только на бумаге. За два года она получила за него 212 тысяч рублей и почти все эти деньги потратила на нужды учреждения. Оставшиеся семь тысяч пошли на подарки подчиненным.

Как сообщила «Фонтанке» адвокат заведующей Наталья Скобкина, после возбуждения уголовного дела ее подзащитная осталась без работы и теперь намерена вернуться в сферу дошкольного образования. У Горбачевой 32 года педагогического стажа и звание Почетного работника общего образования РФ от Минобрнауки.

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Комментарии (2)

polinmole
Интересно, чем закончилась похожая история в библиотеке Главного Штаба? Только там уж точно не на нужды библиотеки деньги шли, и суммы, конечно, совсем другие. Как-то замялось это дело, а нам дюже любопытно!
sheriff02
Хз, даже не могу определиться, как к этому относиться, прям "Берегись автомобиля" какое то по дилемме отношения у данному факту...
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