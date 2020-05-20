Заведующая детсадом в Петроградском районе фиктивно устроила на работу брата. Его зарплату она потратила на нужды воспитанников и подарки сотрудникам

Суд не стал делать преступницу из заведующей детским садом в Петроградском районе Петербурга. За служебный подлог и злоупотребление полномочиями она ответит штрафом.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы 20 мая, накануне во время судебного заседания обвиняемая Вера Горбачева от привлечения к уголовной ответственности была освобождена. За вменяемые ей преступления бывшая заведующая должна заплатить судебный штраф в 20 тысяч рублей.



Следствие пыталось привлечь ее за трудоустройство брата, который обязанности рабочего в саду выполнял только на бумаге. За два года она получила за него 212 тысяч рублей и почти все эти деньги потратила на нужды учреждения. Оставшиеся семь тысяч пошли на подарки подчиненным.

