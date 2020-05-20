Суд в Сингапуре приговорил человека к смертной казни по звонку в ZOOM

Верховный суд Сингапура приговорил человека к смертной казни в видеоконференции ZOOM. Решение вынесли по делу 37-летнего гражданина Малайзии, обвинённого в контрабанде наркотиков в 2011 году.

Как 20 мая отмечает The Guardian, это первый случай в стране, когда подобное решение было принято на дистанционном слушании. «Применение смертной казни в Сингапуре по своей природе жестоко и бесчеловечно, а использование дистанционных технологий, таких как Zoom, для вынесения приговора делает это еще более жестоким», — прокомментировал произошедшее замдиректора Азиатского направления правозащитной организации Human Rights Watch Фил Робертсон. Как напомнили активисты, в городе-государстве действует политика абсолютной нетерпимости к наркотикам. За последний десяток лет крайняя мера наказания коснулась сотен людей, в том числе иностранцев.