В парламенте США спрогнозировали падение ВВП страны более чем на треть

Крайне неутешительные прогнозы на ближайшую экономическую перспективу США обнародовало Управление конгресса США по бюджету (CBO). По его подсчётам, уже к июлю падение ВВП страны сократится более чем на треть.
«После падения на 1,2 % (в квартальном выражении. — Прим. ред.) в первом квартале реальный ВВП, по прогнозам, сократится еще более резко во втором квартале — на 11,2 %. В годовом выражении эти показатели составляют 4,8 % и 37,7 % соответственно», — говорится в докладе CBO.
Вместе с тем в III квартале 2020 года CBO прогнозирует рост ВВП на 5 % в квартальном выражении и на 21,5 % в годовом выражении. «Прогнозируется, что рынок труда существенно улучшится после третьего квартала — количество рабочих мест восстановится, и в связи с уменьшением степени социального дистанцирования значительно снизится количество рабочих мест. Чтобы учесть шансы на продолжение или возобновление пандемии, CBO прогнозирует, что социальное дистанцирование будет продолжаться, но в меньшей степени. Сохранение социального дистанцирования в течение некоторого времени будет сдерживать экономическую активность и условия на рынке труда», — делается вывод в докладе.
По итогам 2020 года CBO прогнозирует снижение ВВП США на 5,6 %, а по итогам 2021 года — рост на 4,2 %.
Как сообщало ранее Бюро экономического анализа министерства торговли США (BEA), ВВП Соединенных Штатов по итогам I квартала, по предварительным данным, снизился на 4,8 % в годовом выражении. Снижение ВВП США произошло впервые с I квартала 2014 года.