В парламенте США спрогнозировали падение ВВП страны более чем на треть

Крайне неутешительные прогнозы на ближайшую экономическую перспективу США обнародовало Управление конгресса США по бюджету (CBO). По его подсчётам, уже к июлю падение ВВП страны сократится более чем на треть.

«После падения на 1,2 % (в квартальном выражении. — Прим. ред.) в первом квартале реальный ВВП, по прогнозам, сократится еще более резко во втором квартале — на 11,2 % . В годовом выражении эти показатели составляют 4,8 % и 37,7 % соответственно», — говорится в докладе CBO.

