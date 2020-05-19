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19.05.2020 18:50
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Ретейлеры обнулили наценку. Крупные сети продлили скидки на социально значимые товары до июля

Торговые сети «Магнит», Х5 Retail Group и Metro продлили инициативу по обнулению торговой наценки на товары первой необходимости до июля. Как говорится в совместном заявлении ретейлеров, к такому решению они пришли из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

Ранее, в апреле, компании заявили об отказе от наценки на ряд категорий продукции. «Каждая торговая сеть определила перечень продуктов питания первой необходимости в сегменте «первой цены», куда вошло не менее 10 наименований бакалейных товаров, плодоовощной и скоропортящейся продукции, которые предлагаются покупателям без торговой наценки — по цене их приобретения у производителей», — отмечается в совместном заявлении.

К инициативе приглашают присоединиться других ретейлеров и производителей. «Продажа товаров без наценки — одна из важнейших мер поддержки малоимущих граждан со стороны компаний ретейла — позволяет обеспечивать в непростых экономических условиях продовольственную безопасность потребителей», — отмечают компании.

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Комментарии (5)

Павел Михайлов
В Перекрёстке лимоны за 300
Spirit_5e4d86fa7e079
Все эти акции, скидки, распродажи делает поставщик по настоятельной рекомендации ретейлеров. Иначе товар вылетет из сети. Ретейлеры всегда при своих барышах остаются!
lenok0508
Это что они обнулили? Продукты дорожают наверное каждый день.
Невозможно уследить за ростом цен т.к добавляют по чуть-чуть.Дурят нас
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