Ретейлеры обнулили наценку. Крупные сети продлили скидки на социально значимые товары до июля
Торговые сети «Магнит», Х5 Retail Group и Metro продлили инициативу по обнулению торговой наценки на товары первой необходимости до июля. Как говорится в совместном заявлении ретейлеров, к такому решению они пришли из-за продолжающейся пандемии коронавируса.
Ранее, в апреле, компании заявили об отказе от наценки на ряд категорий продукции. «Каждая торговая сеть определила перечень продуктов питания первой необходимости в сегменте «первой цены», куда вошло не менее 10 наименований бакалейных товаров, плодоовощной и скоропортящейся продукции, которые предлагаются покупателям без торговой наценки — по цене их приобретения у производителей», — отмечается в совместном заявлении.
К инициативе приглашают присоединиться других ретейлеров и производителей. «Продажа товаров без наценки — одна из важнейших мер поддержки малоимущих граждан со стороны компаний ретейла — позволяет обеспечивать в непростых экономических условиях продовольственную безопасность потребителей», — отмечают компании.