Удивительное ДТП сняла камера наружного наблюдения в Калининском районе Петербурга. Квадроциклист с «Гражданки» не смог совладать со своим транспортным средством, из-за чего едва не сбил человека, а сам ближе познакомился с асфальтом.



Видео аварии, произошедшей на прошлой неделе у ТК «Академ-Парк», появилось в распоряжении «Фонтанки» 19 мая. На кадрах — синий квадроцикл едет вдоль проспекта Науки. Внезапно скорость увеличивается, всадник вскидывает руки и заваливается влево, попутно едва не снеся ничего не понимающего мужчину в медицинской маске.

