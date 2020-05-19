Квадроциклист изобразил пируэт на парковке «Академ-Парка», едва не сбил пешехода, впечатался в машину и пополз
Удивительное ДТП сняла камера наружного наблюдения в Калининском районе Петербурга. Квадроциклист с «Гражданки» не смог совладать со своим транспортным средством, из-за чего едва не сбил человека, а сам ближе познакомился с асфальтом.
Видео аварии, произошедшей на прошлой неделе у ТК «Академ-Парк», появилось в распоряжении «Фонтанки» 19 мая. На кадрах — синий квадроцикл едет вдоль проспекта Науки. Внезапно скорость увеличивается, всадник вскидывает руки и заваливается влево, попутно едва не снеся ничего не понимающего мужчину в медицинской маске.
Квадроцикл не смог далеко уехать — воткнулся в припаркованную легковую, из которой тут же вышел водитель, явно удивлённый происходящим. Он проводил взглядом ползущего к своему транспорту четырёхколёсника, спокойно сфотографировал след от столкновения на своём авто и продолжил наблюдать за травмированным всадником.
По данным «Фонтанки», квадроциклист покинул парковку своим ходом.