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19.05.2020 16:50
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Квадроциклист изобразил пируэт на парковке «Академ-Парка», едва не сбил пешехода, впечатался в машину и пополз

Удивительное ДТП сняла камера наружного наблюдения в Калининском районе Петербурга. Квадроциклист с «Гражданки» не смог совладать со своим транспортным средством, из-за чего едва не сбил человека, а сам ближе познакомился с асфальтом.

Видео аварии, произошедшей на прошлой неделе у ТК «Академ-Парк», появилось в распоряжении «Фонтанки» 19 мая. На кадрах — синий квадроцикл едет вдоль проспекта Науки. Внезапно скорость увеличивается, всадник вскидывает руки и заваливается влево, попутно едва не снеся ничего не понимающего мужчину в медицинской маске.

Квадроцикл не смог далеко уехать — воткнулся в припаркованную легковую, из которой тут же вышел водитель, явно удивлённый происходящим. Он проводил взглядом ползущего к своему транспорту четырёхколёсника, спокойно сфотографировал след от столкновения на своём авто и продолжил наблюдать за травмированным всадником.

По данным «Фонтанки», квадроциклист покинул парковку своим ходом.

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Комментарии (10)

AGP
Посмотрел ещё раз: впечатление, что квадро- по-чапаевски хотел рубануть гуляющего по парковке, только шашка не блеснула на солнце))
Киргуду
Интересно откуда он там взялся в городе.
AL-IK
"Он проводил взглядом ползущего к своему транспорту четырёхколёсника, спокойно сфотографировал след от столкновения на своём авто и продолжил наблюдать за травмированным всадником"
А он что должен был гапак станцевать?
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