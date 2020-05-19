Пандемия обвалила продажи автомобилей в ЕС на рекордные 76,3%

Продажи автомобилей в странах Европейского союза (кроме Мальты, по которой нет данных) в апреле 2020 года рухнули на 76,3% по сравнению с апрелем 2019-го. Это самое большое падение месячного спроса на машины с момента начала учета данных.



Как сообщает 19 мая «Интерфакс» со ссылкой на данные Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA), в апреле 2020 года число зарегистрированных новых автомобилей в ЕС составило 270 682 машины. Годом ранее было 1,14 миллиона.

Такое сильное падение связано с ограничениями из-за пандемии коронавируса. Большинство дилерских центров в странах Евросоюза были закрыты весь месяц.