Пандемия обвалила продажи автомобилей в ЕС на рекордные 76,3%

Продажи автомобилей в странах Европейского союза (кроме Мальты, по которой нет данных) в апреле 2020 года рухнули на 76,3% по сравнению с апрелем 2019-го. Это самое большое падение месячного спроса на машины с момента начала учета данных.
Как сообщает 19 мая «Интерфакс» со ссылкой на данные Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA), в апреле 2020 года число зарегистрированных новых автомобилей в ЕС составило 270 682 машины. Годом ранее было 1,14 миллиона.
Такое сильное падение связано с ограничениями из-за пандемии коронавируса. Большинство дилерских центров в странах Евросоюза были закрыты весь месяц.
Спрос на автомобили упал на всех рынках региона. Сильнее всего продажи снизились в Италии и Испании - на 97,6% и 96,5% соответственно. Во Франции спрос снизился на 88,8%, в Германии - на 61,1%.
Среди автомобильных концернов больше всего в плане продаж пострадал итало-американский FCA Group, реализовавший на 87,7% автомобилей меньше, чем в апреле 2019 года (10,42 тысячи машин). Продажи немецкого Volkswagen упали на 72,7%, (77,86 тысячи автомобилей), а BMW - на 65,3%. У французских PSA Group и Renault реализация снизилась на 81,2% и 79% (36,72 тысячи и 27,74 тысячи машин) соответственно.
Корейский Hyundai сократил европейские продажи в апреле на 76,1%. На 60-80 процентов снизилась реализация у японских марок Nissan (84,5%), Honda (83%), Mazda (81,1%), Toyota (74%) и Mitsubishi (63,3%). Продажи Land Rover рухнули на 82,4%, Daimler - на 78,8%, Ford - на 75,9%, Volvo - на 62,9%.
За период с января по апрель 2020 года продажи новых автомобилей в ЕС снизились на 38,5% - пандемия сказалась на результатах за март и апрель. С начала года число зарегистрированных новых машин на трех из четырех ключевых для Евросоюза рынках - Италии, Испании и Франции - сократилось вполовину. В Германии продажи упали на 31%.