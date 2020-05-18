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18.05.2020 18:55
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Петербург получил на выплаты работникам соцучреждений почти 155 млн рублей

Правительство России направит Петербургу 154,9 млн рублей на дополнительные выплаты сотрудникам социальных учреждений. Об этом говорится в постановлении кабмина, документ 18 мая опубликован на сайте правительства.

Кабмин направит в регионы на эти цели более 7,6 млрд рублей.

Выплаты полагаются врачам — по 40 тысяч рублей; если COVID-19 в учреждении не был выявлен и в случае выявления в учреждении соцобслуживания COVID-19 — по 60 тысяч рублей. Средний медперсонал, в том числе фельдшеры, медицинские дезинфекторы, лаборанты, медсестры, инструкторы по лечебной физкультуре, получают 25 и 35 тыс. рублей соответственно в случае невыявления и выявления COVID-19 в учреждении. Соцработникам, психологам в социальной сфере, педагогическим работникам, в том числе воспитателям, инструкторам по труду, логопедам, музыкальным руководителям, педагогам, библиотекарям, — 25 и 35 тысяч рублей в зависимости от выявления коронавируса в учреждении.

Младшему медицинскому персоналу полагаются выплаты по 15 и 20 тысяч рублей соответственно, техническому персоналу — по 10 и 15 тысяч рублей.

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Комментарии (1)

PROM
если мне не изменяет память, то президент озвучивал совсем другие цифры
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