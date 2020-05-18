Валерий Сюткин онлайн поддержит петербургский Детский хоспис
Известный певец и музыкант Валерий Сюткин онлайн поддержит подопечных петербургского Детского хосписа. Он не только исполнит песни, но и ответит на вопросы пользователей.
Трансляция будет вестись в Instagram благотворительной организации 18 мая с 14:00, где уже сейчас все желающие могут задать вопросы музыканту. Также вопросы можно оставить в паблике Детского хосписа во «ВКонтакте».
Кроме того, желающие могут поддержать маленьких подопечных хосписа, сделав пожертвование на сайте www.хоспис.дети.
Санкт-Петербургский Детский хоспис был создан в 2003 году по инициативе протоиерея Александра Ткаченко. Он стал первым в России и третьим в мире детским хосписом. Сегодня Фонд «Детский хоспис» помогает детям по всей стране. Работают два хосписа в Санкт-Петербурге, один в Московской области, а также выездная служба, которая оказывает сопровождение и поддержку на дому всем детям Подмосковья. Кроме того, один центр социальной помощи функционирует в п. Ольгино.
Благотворительный фонд «Детский хоспис» продолжает открывать новые стационары и поддерживает их работу, оказывает адресную помощь детям, создает мобильные службы помощи в регионах и обучает специалистов паллиативной медицинской помощи.