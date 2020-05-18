Валерий Сюткин онлайн поддержит петербургский Детский хоспис

Известный певец и музыкант Валерий Сюткин онлайн поддержит подопечных петербургского Детского хосписа. Он не только исполнит песни, но и ответит на вопросы пользователей.



Трансляция будет вестись в Instagram благотворительной организации 18 мая с 14:00, где уже сейчас все желающие могут задать вопросы музыканту. Также вопросы можно оставить в паблике Детского хосписа во «ВКонтакте».



Кроме того, желающие могут поддержать маленьких подопечных хосписа, сделав пожертвование на сайте www.хоспис.дети.

