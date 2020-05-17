Летная погода приманила на побережье в Курортном районе кайтсерферов. В небе над заливом десятки парусов
Солнце и крепкий ветер выманили на берег Финского залива в Курортном районе Петербурга любителей кайтсерфинга. На воде тренируются не менее тридцати спортсменов.
«Фонтанка.ру»
Пестрое от кайтов небо 17 мая запечатлел в Сестрорецке корреспондент «Фонтанки». Пока доски одних спортсменов рассекают «барашки» на воде, другие готовятся поднять парус на берегу. Коронавирус, судя по всему, любителей серфинга не смущает.
Подобные «сходки» для побережья залива не редкость. Встретить там кайтсерферов можно в любое время года, сильный ветер традиционно их количество увеличивает.
Индивидуальные занятия спортом с дистанцией друг от друга не менее пяти метров пока разрешены только в Ленобласти. Пляжи Курортного района волей администрации попали под запрет наподобие закрытых на просушку парков — до начала лета находиться там запрещено. О рейдах комитета по законности Смольного или полиции по пляжам вдоль залива с начала пандемии не сообщалось.