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17.05.2020 15:55
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Летная погода приманила на побережье в Курортном районе кайтсерферов. В небе над заливом десятки парусов

Солнце и крепкий ветер выманили на берег Финского залива в Курортном районе Петербурга любителей кайтсерфинга. На воде тренируются не менее тридцати спортсменов.

«Фонтанка.ру» 

Пестрое от кайтов небо 17 мая запечатлел в Сестрорецке корреспондент «Фонтанки». Пока доски одних спортсменов рассекают «барашки» на воде, другие готовятся поднять парус на берегу. Коронавирус, судя по всему, любителей серфинга не смущает.

Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»

Подобные «сходки» для побережья залива не редкость. Встретить там кайтсерферов можно в любое время года, сильный ветер традиционно их количество увеличивает.

Индивидуальные занятия спортом с дистанцией друг от друга не менее пяти метров пока разрешены только в Ленобласти. Пляжи Курортного района волей администрации попали под запрет наподобие закрытых на просушку парков — до начала лета находиться там запрещено. О рейдах комитета по законности Смольного или полиции по пляжам вдоль залива с начала пандемии не сообщалось.

Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (14)

Песков и Ммишуся не занимаются спортом.. И где они теперь, воот.
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Постыдились бы на спортсменов доносить.
Люди иммунитет укрепляют, здоровье поддерживают. Отличный пример индивидуального спорта, позволяющего соблюдать безопасную дистанцию.
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