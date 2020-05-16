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16.05.2020 14:24
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Главный пульмонолог Минздрава: Пациентам с тяжелой формой COVID-19 придется проходить реабилитацию

Пациентам, которые перенесли коронавирусную инфекцию в тяжелой форме, понадобится медицинская реабилитация. Об этом 16 мая заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев, сообщается на сайте ведомства.

«Реабилитация требуется пациентам, которые перенесли тяжелые формы пневмонии. Это те пациенты, у которых в результате тяжелого течения заболевания снизилась легочная функция. В итоге мы имеем тех больных, у которых необходимо потратить определенное время, сделать определенный комплекс реабилитационных мероприятий для восстановления легочной функции», — пояснил Авдеев.

Реабилитация необходима пациентам, которые долгое время находились в стационаре, в том числе — на искусственной вентиляции легких. Они «имеют большой риск потери мышечной массы, мышечной функции в результате атрофии от бездействия», — подчеркнул пульмонолог.

«Исходя из перечисленных групп, состояний и проблем потребуется реабилитация легочная, общая, реабилитация с привлечением психолога и возможно привлечение специалистов по лечебному питанию», — уточнил Сергей Авдеев.

Пациентам, перенесшим COVID-19 в легкой форме, пульмонолог посоветовал принимать витамин D.

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Комментарии (1)

Mimic
Правильно. Если верить сообществу британских реаниматологов, процесс реабилитации может длиться до года, требует привлечения многих специалистов, и все равно не гарантирует восстановления всех утраченных функций.
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