Комитет по контролю за имуществом (ККИ) проинспектировал 96 торговых центров Северной столицы, расположенных в Петроградском, Невском, Красносельском, Кировском, Выборгском, Калининском, Красногвардейском, Колпинском, Приморском, Фрунзенском, Московском и Адмиралтейском районах. О результатах в пресс-службе комитета рассказали 15 мая.



16 из них не соблюдали запреты, наложенные Смольным на торговлю из-за пандемии COVID-19. Так, магазины рыболовных товаров были замечены в ТРК «ОКА» на Октябрьской набережной и бульваре Трудящихся. В ТК «Диана» на Караваевской улице помимо снастей продавали одежду, строительные и хозяйственные товары, обувь. В ТРК «Континент» и ТЦ «Нарва» на проспекте Стачек не приостановили работу продавцы детских и хозяйственных товаров, косметики и торговая секция по упаковке подарков. Реализация цветочной продукции и сувениров, розничная торговля косметикой осуществлялась в ТРЦ «РИО» на улице Фучика.