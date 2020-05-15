FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +10
73.93р79.90р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
15.05.2020 13:50
3
Печать

Косметика, снасти, кальяны. Смольный нашел 16 ТЦ, в которых не соблюдают коронавирусные запреты

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) проинспектировал 96 торговых центров Северной столицы, расположенных в Петроградском, Невском, Красносельском, Кировском, Выборгском, Калининском, Красногвардейском, Колпинском, Приморском, Фрунзенском, Московском и Адмиралтейском районах. О результатах в пресс-службе комитета рассказали 15 мая.

16 из них не соблюдали запреты, наложенные Смольным на торговлю из-за пандемии COVID-19. Так, магазины рыболовных товаров были замечены в ТРК «ОКА» на Октябрьской набережной и бульваре Трудящихся. В ТК «Диана» на Караваевской улице помимо снастей продавали одежду, строительные и хозяйственные товары, обувь. В ТРК «Континент» и ТЦ «Нарва» на проспекте Стачек не приостановили работу продавцы детских и хозяйственных товаров, косметики и торговая секция по упаковке подарков. Реализация цветочной продукции и сувениров, розничная торговля косметикой осуществлялась в ТРЦ «РИО» на улице Фучика.

Второй раз попал в поле зрения ККИ ТЦ «Меркурий» в Колпино, где были выявлены работающие магазины по продаже кальянов, подарков, обуви и других непродовольственных товаров.

В отношении нарушителей составлено 30 протоколов об административном правонарушении. Также комитет намерен привлечь к административной ответственности собственников торговых центров.

Тем, кто нарушил правила, город может отказать в мерах поддержки, добавили в ККИ.

Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

zimirev
Смольный просто не понимает , что люди работать хотят!правителей в отставку!
Ганс-Дитрих Геншер
дада, зато икая открыта) гыгы
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний