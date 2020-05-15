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15.05.2020 08:49
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Вильфанд: Европейской части России придётся подождать тепла

В ближайшие дни резкого повышения температуры воздуха на Европейской части России, по прогнозу синоптиков, не ожидается.

«Тепла пока давайте подождем немножко. До конца недели и на следующей неделе резкого потепления не будет. Очень медленно, на 1–2 градуса будет повышаться», — цитирует 15 мая РИА «Новости» слова научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Температура в центре Европейской части страны сейчас на пару градусов ниже нормы. Тепла «ждать неоткуда»: с запада и северо-запада идут умеренно-прохладные воздушные массы.

В Петербурге сегодня и в ближайшие дни, напомним, будет не теплее 10–12 градусов. По данным «Яндекса», сегодняшний день может стать самым холодным 15 мая за 10 лет наблюдений, если столбик термометра не поднимется выше плюс 8 градусов.

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Комментарии (5)

Modest_5e4ce41f7533b
Чужого тепла не надо нам не пяди...
kuk-vasyusha
А он точно научный руководитель, с такой фамилией то)))
Простолюдины потянутся на шашлык.
Как здесь и предсказано

https://zen.yandex.ru/media/id/5d5381d20ce57b00c1d82d57/prostoliudin-eto-feik-5eb9737f9dbe95648c548578?from=editor
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