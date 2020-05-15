В ближайшие дни резкого повышения температуры воздуха на Европейской части России, по прогнозу синоптиков, не ожидается.

«Тепла пока давайте подождем немножко. До конца недели и на следующей неделе резкого потепления не будет. Очень медленно, на 1–2 градуса будет повышаться», — цитирует 15 мая РИА «Новости» слова научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Температура в центре Европейской части страны сейчас на пару градусов ниже нормы. Тепла «ждать неоткуда»: с запада и северо-запада идут умеренно-прохладные воздушные массы.