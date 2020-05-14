Магазинам разрешили отказывать в обслуживании нарушителям масочно-перчаточного режима
Поход за продуктами без маски может обернуться не только драконовским штрафом, но и отказом кассиров пробивать товар.
Как рассказал 14 мая заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов, Минпромторг совместно с представителями торговых сетей подготовил методические рекомендации по работе магазинов во время «масочного» режима. Среди правил есть и порядок обслуживания покупателей без средств индивидуальной защиты. Зайти в помещение и наполнить корзину ему дадут, а вот оплату могут не принять.
«Магазин вправе и обязан не отпускать нарушителю товар», - цитирует ТАСС разъяснение Евтухова.
В Петербурге с 12 мая и до конца месяца жителей обязали носить маски и перчатки в общественном транспорте, магазинах и «общественных местах». Юридический комитет Смольного подводит под эту расплывчатую формулировку не только улицы и подъезды, но и все места, где возможен «визуальный контакт» одного человека с другим.
В метрополитене заявили, что будут разворачивать тех, кто забыл защитный комплект и отказался приобретать его в автоматах. Судя по опыту читателей «Фонтанки», такую же практику перенимают загсы.