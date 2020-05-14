Магазинам разрешили отказывать в обслуживании нарушителям масочно-перчаточного режима

Поход за продуктами без маски может обернуться не только драконовским штрафом, но и отказом кассиров пробивать товар.

Как рассказал 14 мая заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов, Минпромторг совместно с представителями торговых сетей подготовил методические рекомендации по работе магазинов во время «масочного» режима. Среди правил есть и порядок обслуживания покупателей без средств индивидуальной защиты. Зайти в помещение и наполнить корзину ему дадут, а вот оплату могут не принять.