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В Петербурге задержан замдиректора «Ленэнерго»

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14.05.2020 20:11
19
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Магазинам разрешили отказывать в обслуживании нарушителям масочно-перчаточного режима

Поход за продуктами без маски может обернуться не только драконовским штрафом, но и отказом кассиров пробивать товар.

Как рассказал 14 мая заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов, Минпромторг совместно с представителями торговых сетей подготовил методические рекомендации по работе магазинов во время «масочного» режима. Среди правил есть и порядок обслуживания покупателей без средств индивидуальной защиты. Зайти в помещение и наполнить корзину ему дадут, а вот оплату могут не принять.

«Магазин вправе и обязан не отпускать нарушителю товар», - цитирует ТАСС разъяснение Евтухова.

В Петербурге с 12 мая и до конца месяца жителей обязали носить маски и перчатки в общественном транспорте, магазинах и «общественных местах». Юридический комитет Смольного подводит под эту расплывчатую формулировку не только улицы и подъезды, но и все места, где возможен «визуальный контакт» одного человека с другим.

В метрополитене заявили, что будут разворачивать тех, кто забыл защитный комплект и отказался приобретать его в автоматах. Судя по опыту читателей «Фонтанки», такую же практику перенимают загсы.

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Комментарии (19)

Вообще правильно. Т.к. с открытой выкладкой лучше народ так допускать, чем перестраивать все.

А простолюдины потерпят
https://zen.yandex.ru/media/id/5d5381d20ce57b00c1d82d57/prostoliudin-eto-feik-5eb9737f9dbe95648c548578?from=editor
210516563
Ограничение в символах привело к ошибкам в тексте сверху.
В корейском исследовании 2020 года проверили
фильтруют ли маски коронавирус у больных СОvid-
19. Ни хирургические, ни хлопковые маски не
фильтровали коронавирус во время кашля
зараженных пациентов. Авторы пишут, что
предыдущие исследования показали, что частицы
размером 0.04-0.2 мкм могут проникать через
хирургические маски. Размер частиц коронавируса
попадает в этот диапазон, из чего также следует, что
маски не могут его эффективно фильтровать.
Удачи!!!
210516563
В корейском исследовании 2020 года проверили
фильтруют ли маски коронавирус у больных ковид-
19. Ни хирургические, ни хлопковые маски не
В 2010 году Национальная академия наук США заявила, что вне больниц «маски не предназначены или не сертифицированы для защиты пользователя от респираторных инфекций». Ряд исследований показал неэффективность хирургических масок для предотвращения заражения гриппом в домашних условиях. Канадское агентство общественного здравоохранения не рекомендует использовать маски здоровым людям во время пандемий, признавая, что маска не показала эффективности в этих условиях. В рандомизированном исследовании среди медицинского персонала в Токио, которое длилось 2,5 месяца, медицинская маска оказалась неэффективной в предотвращении простудных заболеваний. Во французском рандомизированном исследовании проверили влияет ли маска на заражение членов семьи, если ее постоянно носит больной гриппом человек. Маска никак не повлияла на количество заболевших членов семьи.
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