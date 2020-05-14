ВЦИОМ: Россияне хотят лишать провокаторов гражданства за портреты Гитлера на акции «Бессмертный полк»
Использование портретов функционеров нацистской Германии во время проведения онлайн-акции «Бессмертный полк» для 40% россиян является «оскорблением памяти, подвигов советских солдат». При этом две трети собеседников государственной службы социологии ВЦИОМ узнали про инцидент только во время опроса. Реакцию россиян на событие, которое Следственный комитет квалифицировал как «реабилитацию нацизма», в четверг, 14 мая, публикует сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения.
Каждый пятый россиянин (20%) уверен, что за портретами Гитлера и Гиммлера на акции «Бессмертный полк» стоят «сторонники идей нацизма». Столько же граждан видят след «провокаторов среди граждан других стран». Провокаторов среди сограждан разглядели 15% собеседников ВЦИОМ, иностранные спецслужбы — 11%. По 5% респондентов считают, что за инцидентом стоят «россияне, не одобряющие деятельность президента» и «представители российской оппозиции». Вариант не связанного с политикой хулиганства не предлагался.
На первом месте среди наказаний, которых, по мнению собеседников ВЦИОМ, достойны авторы анкет с портретами нацистов, оказалось предложение о лишении гражданства РФ — 29%.
За уголовное преследование голосует каждый четвёртый россиянин (26%), за штраф чуть меньше (23%), за ограничение доступа в Интернет — каждый пятый (22%). Опрос был проведён 13 мая среди 1600 россиян старше 18 лет.
О появлении скандальных снимков на сайте «Бессмертного полка» организаторы виртуальной акции заявили за день до опроса ВЦИОМ — 12 мая. Максимальная санкция статьи УК РФ, по которой СК расследует это дело, — до трёх лет лишения свободы.