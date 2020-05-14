Использование портретов функционеров нацистской Германии во время проведения онлайн-акции «Бессмертный полк» для 40% россиян является «оскорблением памяти, подвигов советских солдат». При этом две трети собеседников государственной службы социологии ВЦИОМ узнали про инцидент только во время опроса. Реакцию россиян на событие, которое Следственный комитет квалифицировал как «реабилитацию нацизма», в четверг, 14 мая, публикует сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения.



Каждый пятый россиянин (20%) уверен, что за портретами Гитлера и Гиммлера на акции «Бессмертный полк» стоят «сторонники идей нацизма». Столько же граждан видят след «провокаторов среди граждан других стран». Провокаторов среди сограждан разглядели 15% собеседников ВЦИОМ, иностранные спецслужбы — 11%. По 5% респондентов считают, что за инцидентом стоят «россияне, не одобряющие деятельность президента» и «представители российской оппозиции». Вариант не связанного с политикой хулиганства не предлагался.