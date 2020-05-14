Главный нефролог: У 20–30% пациентов, госпитализированных с COVID-19, развивается почечная недостаточность

По словам Шилова, больные с хронической болезнью почек (ХБП) являются группой особо высокого риска заражения COVID-19 и высокой летальности при развитии заболевания. Это связано с тем, что причиной ХБП являются основные популяционные болезни (сахарный диабет, гипертензия, ожирение, атеросклероз), а также пожилой возраст, которые сами способствуют высокой заболеваемости и смертности от COVID-19.

Почечная недостаточность, которая развивается у больных коронавирусом, может нарушить обеспеченность больных ХБП программным диализом. Об этом 14 мая заявил главный нефролог Минздрава России профессор Евгений Шилов.

«Помимо больных ХБП у 20–30% пациентов, госпитализированных с COVID-19, развивается почечная недостаточность, повышающая потребности в диализе. Вместе с перепрофилированием больниц для оказания помощи пациентам с COVID-19 это может нарушить обеспеченность больных ХБП программным диализом», — заявил главный нефролог.



Поэтому на уровне Минздрава России принято решение об оказании в полном объеме медицинской помощи пациентам на почечной терапии, наряду с онкопациентами и больными сердечно-сосудистыми заболеваниями.

