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13.05.2020 16:54
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Петербургский суд закрыл стадионы для болельщика «Локомотива», отбившего флаг у фаната «Зенита»

Агрессивная защита гостевой трибуны на матче «Зенит» — «Локомотив» закончилась для зрителя штрафом и отлучением от стадиона. Пострадавший от его кулаков петербуржец без наказания также не остался.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 13 мая, Петроградский райсуд привлёк к административной ответственности Андрея Коробова, который оказался недисциплинированным зрителем на «Газпром Арене». Правила поведения на матче он нарушил 29 февраля, когда «Зенит» не смог обыграть «Локомотив» на своём поле.

Коробов несколько раз ударил болельщика хозяев, чем создал угрозу его безопасности, жизни и здоровью. Суд назначил ему 12 тысяч рублей штрафа и на год запретил в дни матчей появляться на стадионах.

Пострадавший фанат «Зенита» в марте попал под тот же набор санкций, но в дополнение получил ещё семь суток ареста. Во время небогатой на яркие моменты игры он в одиночку ринулся штурмовать гостевую трибуну. В попытке завладеть символикой «Локомотива» он уронил с ограждения одного из «железнодорожников».

Руководство петербургского клуба отметило организованность гостей и пообещало впредь тщательнее следить за безопасностью.

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