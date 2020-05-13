Петербургский суд закрыл стадионы для болельщика «Локомотива», отбившего флаг у фаната «Зенита»

Агрессивная защита гостевой трибуны на матче «Зенит» — «Локомотив» закончилась для зрителя штрафом и отлучением от стадиона. Пострадавший от его кулаков петербуржец без наказания также не остался.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 13 мая, Петроградский райсуд привлёк к административной ответственности Андрея Коробова, который оказался недисциплинированным зрителем на «Газпром Арене». Правила поведения на матче он нарушил 29 февраля, когда «Зенит» не смог обыграть «Локомотив» на своём поле.