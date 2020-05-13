Петербург в 2019 году потратил на 10,5 млрд рублей больше, чем заработал
Бюджет Петербурга в 2019 году перевыполнен по доходной части. По расходам он исполнен на 97,4%.
Проект закона об исполнении бюджета 2019 года был одобрен 13 мая на правительственном совещании в Смольном. Согласно ему, в бюджет поступило 639,2 млрд рублей (101,8% от плановых показателей).
Почти 73% доходов в 2019 году сформировано за счет налога на доходы физических лиц и налога на прибыль организаций. Третий по величине источник — налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения.
Расходы составили 649,7 млрд (97,4% от плана). Сообщается, что это лучший процент за последние 10 лет. В частности, на 99,2% исполнены текущие расходы.
По объектам адресной инвестиционной программы исполнение составило 60,3 млрд рублей, или 83,2% от плановых показателей. Дефицит бюджета — 10,5 млрд рублей.
Вопрос исполнения бюджета уже обсуждался правительством в январе. Тогда сообщалось, что 33% расходов были сделаны в 4-м квартале 2019 года, а половина этой суммы — в декабре. Что касается исполнения АИП, то относительно приемлемые цифры стали возможны из-за радикального сокращения адресной инвестиционной программы в конце 2019 года.
В 2020 году бюджет подвергнут корректировке уже летом, это вызвано противовирусными мероприятиями. Более чем на 100 млрд сокращается доходная часть, в основном из-за падения поступлений от НДФЛ и налога на прибыль организаций. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».