Петербург в 2019 году потратил на 10,5 млрд рублей больше, чем заработал

Бюджет Петербурга в 2019 году перевыполнен по доходной части. По расходам он исполнен на 97,4%.



Проект закона об исполнении бюджета 2019 года был одобрен 13 мая на правительственном совещании в Смольном. Согласно ему, в бюджет поступило 639,2 млрд рублей (101,8% от плановых показателей).

Почти 73% доходов в 2019 году сформировано за счет налога на доходы физических лиц и налога на прибыль организаций. Третий по величине источник — налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения.

Расходы составили 649,7 млрд (97,4% от плана). Сообщается, что это лучший процент за последние 10 лет. В частности, на 99,2% исполнены текущие расходы.