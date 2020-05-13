FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +9
73.43р79.44р
СРОЧНО

При пожаре в больнице Св.Георгия погибли пациенты

Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
13.05.2020 11:04
1
Печать

На Выборгском шоссе в Парголово столкнулись автобус и автомобиль. Пробка тянется от КАД

Авария с участием как минимум одного автобуса затруднила движение в Выборгском районе Петербурга утром 13 мая. Участники ДТП перегородили проезд по Выборгскому шоссе в сторону центра.

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» сообщают об «аварии с участием автобусов» на Выборгском шоссе в поселке Парголово, у поворота на Пригородный. На кадрах с места ДТП видно два стоящих рядом автобуса и легковой автомобиль. У одного автобуса (по уточнениям участников группы, 148-го маршрута, который обслуживает АО «Третий парк») разбит перед, автомобиль развернуло «против шерсти», у него также сильно повреждена передняя часть. У второго автобуса повреждений не видно.

На месте работает скорая, но о пострадавших не сообщается. В отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти данные об этом ДТП пока не поступали.

Из-за аварии на Выборгском шоссе образовалась пробка со стороны области. По данным «Яндекс.Пробок», затор тянется от КАД. Также плотно на Вокзальной улице — ДТП произошло как раз у пересечения с ней.

Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_13168626" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_13168626" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_13168626" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

vic_5e4cd1938d1a8
Ещё недавно, в подобных новостях для увеличения объёма текста всегда сообщали одну и ту же подробность, что у повреждённых машин отключили аккумуляторы ...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний