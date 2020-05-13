Авария с участием как минимум одного автобуса затруднила движение в Выборгском районе Петербурга утром 13 мая. Участники ДТП перегородили проезд по Выборгскому шоссе в сторону центра.



Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» сообщают об «аварии с участием автобусов» на Выборгском шоссе в поселке Парголово, у поворота на Пригородный. На кадрах с места ДТП видно два стоящих рядом автобуса и легковой автомобиль. У одного автобуса (по уточнениям участников группы, 148-го маршрута, который обслуживает АО «Третий парк») разбит перед, автомобиль развернуло «против шерсти», у него также сильно повреждена передняя часть. У второго автобуса повреждений не видно.