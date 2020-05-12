В ЗВО начали работу призывные комиссии. Перед там, как отдать долг родине, придется пройти двухнедельный карантин

В регионах дислокации войск Западного военного округа начали работу призывные комиссии. Об этом 12 мая сообщили в пресс-службе ЗВО.



Всего этой весной военные комиссариаты направят на военную службу более 46 тысяч человек. Почти половина из них отправится в части Балтийского флота, общевойсковых и танковой армий, Ленинградской армии ВВС и ПВО, спортивные, научные и научно-производственные роты.



Представители ЗВО подчеркнули, что в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в военкоматы поставлено более одного миллиона масок, свыше 20 тысяч литров дезинфицирующей жидкости, а также бесконтактные термометры, бактерицидные лампы и рециркуляторы воздуха. На их территории будут регулярно дезинфицировать помещения, а у всех призывников измерять температуру.

