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12.05.2020 21:40
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В ЗВО начали работу призывные комиссии. Перед там, как отдать долг родине, придется пройти двухнедельный карантин

В регионах дислокации войск Западного военного округа начали работу призывные комиссии. Об этом 12 мая сообщили в пресс-службе ЗВО.

Всего этой весной военные комиссариаты направят на военную службу более 46 тысяч человек. Почти половина из них отправится в части Балтийского флота, общевойсковых и танковой армий, Ленинградской армии ВВС и ПВО, спортивные, научные и научно-производственные роты.

Представители ЗВО подчеркнули, что в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в военкоматы поставлено более одного миллиона масок, свыше 20 тысяч литров дезинфицирующей жидкости, а также бесконтактные термометры, бактерицидные лампы и рециркуляторы воздуха. На их территории будут регулярно дезинфицировать помещения, а у всех призывников измерять температуру.

«К местам службы солдат доставят в медицинских масках, команды будут изолированно размещаться в залах ожидания железнодорожных вокзалов и аэропортов, чтобы исключить совместное нахождение и контакты с гражданским населением. Все призывники, прибывшие в воинские части, пройдут двухнедельный карантин», - подчеркнули в пресс-службе ЗВО.

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