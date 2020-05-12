«Печальный день в Telegram»: Павел Дуров похоронил свой блокчейн-проект и обвинил в этом гегемонию США

Создатель соцсети Вконтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON.

«Сегодня у нас, в Telegram, печальный день. Мы объявляем о прекращении нашего блокчейн-проекта», - написал Дуров в своем канале 12 мая.

По его словам, американский суд остановил запуск платформы TON, над которой его команда трудилась 2,5 года. И разработанную криптовалюту Gran теперь нельзя распространять не только в Соединенных Штатах, но и во всем мире.

«К сожалению, американский судья прав в одном: мы, люди за пределами США, можем голосовать за наших президентов и выбирать наши парламенты, но мы все еще зависим от Соединенных Штатов, когда речь заходит о финансах и технологиях (к счастью, не кофе), США могут использовать свой контроль над долларом и глобальной финансовой системой, чтобы закрыть любой банк или банковский счет в мире. Он может использовать свой контроль над Apple и Google для удаления приложений из App Store и Google Play. Так что да, это правда, что другие страны не имеют полного суверенитета над тем, что разрешать на их территории. К сожалению, мы - 96% населения мира, проживающего в других местах - зависим от лиц, принимающих решения, избираемых 4%, проживающих в США», - заявил Дуров.