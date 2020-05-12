«Печальный день в Telegram»: Павел Дуров похоронил свой блокчейн-проект и обвинил в этом гегемонию США
Создатель соцсети Вконтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON.
«Сегодня у нас, в Telegram, печальный день. Мы объявляем о прекращении нашего блокчейн-проекта», - написал Дуров в своем канале 12 мая.
По его словам, американский суд остановил запуск платформы TON, над которой его команда трудилась 2,5 года. И разработанную криптовалюту Gran теперь нельзя распространять не только в Соединенных Штатах, но и во всем мире.
«К сожалению, американский судья прав в одном: мы, люди за пределами США, можем голосовать за наших президентов и выбирать наши парламенты, но мы все еще зависим от Соединенных Штатов, когда речь заходит о финансах и технологиях (к счастью, не кофе), США могут использовать свой контроль над долларом и глобальной финансовой системой, чтобы закрыть любой банк или банковский счет в мире. Он может использовать свой контроль над Apple и Google для удаления приложений из App Store и Google Play. Так что да, это правда, что другие страны не имеют полного суверенитета над тем, что разрешать на их территории. К сожалению, мы - 96% населения мира, проживающего в других местах - зависим от лиц, принимающих решения, избираемых 4%, проживающих в США», - заявил Дуров.
И предупредил тех, кто уже видел сайты, использующие его имя, бренд Telegram или аббревиатуру TON для продвижения своих проектов - «не доверяйте им ваши деньги или данные».
«Ни один из присутствующих или бывших членов нашей команды не участвует ни в одном из этих проектов. Хотя сети, основанные на технологии, которую мы создали для TON, могут появиться, мы не будем иметь к ним никакого отношения и вряд ли когда-либо поддержим их. Так что будьте осторожны, и не позволяйте никому вводить вас в заблуждение», - отметил создатель Telegram.
Напомним, что еще в марте стало известно, что Американский суд запретил Дурову выпускать свою криптовалюту. И ему, вероятно, придется вернуть миллионы инвесторам.
Перед закрытием проекта Дуров заявил, что США — полицейское государство, и не лучшее место для ведения бизнеса.