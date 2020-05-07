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07.05.2020 22:59
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«США – жесткое полицейское государство». Дуров в ответ на фильм Дудя раскритиковал Кремниевую долину

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров ответил на фильм Юрия Дудя о Кремниевой долине. В своем посте, опубликованном 7 мая, Дуров назвал семь причин, почему не надо переезжать в США для ведения IT-бизнеса.

Как считает основатель Telegram, «несмотря на имидж страны свободы, США – жесткое полицейское государство, которое является лидером по количеству людей, сидящих в тюрьмах». Дуров якобы и сам сталкивался с давлением ФБР по время поездки в Сан-Франциско в 2016 году. Там же на него напали днем, что свидетельствует о низком уровне безопасности и культуры. Крайне низко Дуров оценивает и американское здравоохранение — по его словам, многие эмигранты ездят лечиться в страны Восточной Европы. Качество среднего образования, по мнению бизнесмена, также посредственное. Среди других минусов США, которые называет Дуров, - высокие налоги, дороговизна ведения бизнеса, а также слабые перспективы рынка. При этом в фильме Дудя многие герои якобы «обходят острые углы».

«Будучи знакомым со многими героями фильма Юрия лично, я заметил контраст между тем, что они декларируют на камеру, и тем, о чем говорят в личных беседах. От всех знакомых предпринимателей из сюжета я не раз слышал о минусах жизни в США. Сейчас один из них половину времени проводит на родине, другой фактически уже несколько месяцев как вернулся в Европу, третий разочаровался в американцах и строит вокруг себя “маленькую Россию”», - пишет Дуров.

Бизнесменам он предлагает смотреть на страны Северной и Центральной Европы, где гораздо лучше защищены права и свободы человека, или на страны Азии, где сосредоточен экономический рост.

«Америка все еще способна приманить часть уже состоявшихся предпринимателей и разработчиков со всего мира дешевыми деньгами инвесторов, но переезд в США сегодня – сродни покупке актива на пике стоимости», - подытожил Дуров.

Напомним, в окружном суде Нью-Йорка сейчас идут слушания по делу против проекта блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON). Американские власти посчитали криптовалюту Gram ценными бумагами и запретили передачу токенов покупателям.

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Комментарии (6)

Владислав М
При этом в "жёстком полицеском государстве" можно свободно носить оружие, и оно финансово помогает сидящим на самоизоляции гражданам и бизнесу. А в России сажают за посты в интернете и заставляют сидеть на карантине без денег.
260566471
Обиделся Павел за блокировку "крипта", да и инвесторам надо отдать тогда несколько миллиардов долларов. Мне мой друг IT (погиб трагически... работал кстати по проектам банковской безопасности например на сына Матвиенко) под "рюмаху" очень занимательные истории рассказывал , как некто с фамилией похожей на Дурова и другой той еще внешности "уволок" "движок" для создания VK из одной английской фирмы.Вот Тиньков молодец- его то же "прижали" и молчит в "тряпочку".
Carolus
Америка уже не та!
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