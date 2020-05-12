Кулеры с водой поставили, туалетную бумагу купили. Руководство госпиталя в «Ленэкспо» ответило на претензии пациентов
Заместитель главного врача по терапии Госпиталя для ветеранов войн Сергей Улейчик, который отвечает за работу временного госпиталя в «Ленэкспо», ответил на претензии пациентов на условия проживания.
«По поводу воды. Первое — кулеры поставлены. Но выпить, конечно, можно много. Но необходимое количество мы обеспечим. Температурный режим — мы стараемся, чтобы он соответствовал всем санитарным нормам. И для этого постоянно ведутся работы. По средствам личной гигиены — кому не хватает, мы закупили и туалетную бумагу в необходимом количестве, и зубные пасты, и зубные щетки», — заявил он 12 апреля в эфире канала «Санкт-Петербург».
Как ранее сообщала «Фонтанка», первые пациенты временного госпиталя в «Ленэкспо» всерьез испугались, в каких условиях им предстоит долечиваться от пневмоний, с которыми их перевели в госпиталь из разных больниц города. Пациенты пожаловались в социальных сетях на то, что в «Ленэкспо» не хватает лекарств и СИЗ, некоторые пациенты демонстрируют пугающее поведение, передачи от родных запрещены, а по ночам в огромном помещении очень холодно.
В настоящий момент на территории «Ленэкспо» проходят лечение около 400 пациентов, у которых заболевание протекает в легкой или средне-тяжелой форме. Максимальная мощность развернутого госпиталя — 1000 человек, но её планируют увеличить.