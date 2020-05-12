FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +10
73.87р80.00р
СРОЧНО

При пожаре в больнице Св.Георгия погибли пациенты

Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
12.05.2020 19:05
3
Печать

Кулеры с водой поставили, туалетную бумагу купили. Руководство госпиталя в «Ленэкспо» ответило на претензии пациентов

Заместитель главного врача по терапии Госпиталя для ветеранов войн Сергей Улейчик, который отвечает за работу временного госпиталя в «Ленэкспо», ответил на претензии пациентов на условия проживания.

«По поводу воды. Первое — кулеры поставлены. Но выпить, конечно, можно много. Но необходимое количество мы обеспечим. Температурный режим — мы стараемся, чтобы он соответствовал всем санитарным нормам. И для этого постоянно ведутся работы. По средствам личной гигиены — кому не хватает, мы закупили и туалетную бумагу в необходимом количестве, и зубные пасты, и зубные щетки», — заявил он 12 апреля в эфире канала «Санкт-Петербург».

Как ранее сообщала «Фонтанка», первые пациенты временного госпиталя в «Ленэкспо» всерьез испугались, в каких условиях им предстоит долечиваться от пневмоний, с которыми их перевели в госпиталь из разных больниц города. Пациенты пожаловались в социальных сетях на то, что в «Ленэкспо» не хватает лекарств и СИЗ, некоторые пациенты демонстрируют пугающее поведение, передачи от родных запрещены, а по ночам в огромном помещении очень холодно.

В настоящий момент на территории «Ленэкспо» проходят лечение около 400 пациентов, у которых заболевание протекает в легкой или средне-тяжелой форме. Максимальная мощность развернутого госпиталя — 1000 человек, но её планируют увеличить.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

noxa6bI4
Интересные способы лечения короновирусных больных предлагаете.
efela
"Температурный режим — мы стараемся, чтобы он соответствовал всем санитарным нормам. И для этого постоянно ведутся работы" - так сначала проведите работы, а потом уже заполняйте ваши бараки.
Кстати, а как там с противопожарной безопасностью, если чего загорится, всем крандец?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний