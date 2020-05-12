Кулеры с водой поставили, туалетную бумагу купили. Руководство госпиталя в «Ленэкспо» ответило на претензии пациентов

Заместитель главного врача по терапии Госпиталя для ветеранов войн Сергей Улейчик, который отвечает за работу временного госпиталя в «Ленэкспо», ответил на претензии пациентов на условия проживания.



«По поводу воды. Первое — кулеры поставлены. Но выпить, конечно, можно много. Но необходимое количество мы обеспечим. Температурный режим — мы стараемся, чтобы он соответствовал всем санитарным нормам. И для этого постоянно ведутся работы. По средствам личной гигиены — кому не хватает, мы закупили и туалетную бумагу в необходимом количестве, и зубные пасты, и зубные щетки», — заявил он 12 апреля в эфире канала «Санкт-Петербург».