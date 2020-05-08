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08.05.2020 15:25
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Смольный потратит 165,5 млн рублей для превращения в госпиталь двух павильонов «Ленэкспо»

Из Резервного фонда правительства Петербурга выделят 165,5 млн рублей на приспособление помещений павильонов № 8 и 8А «Ленэкспо» для временного размещения госпиталя для больных коронавирусом. Об этом говорится в проекте постановления Смольного, размещенного 8 мая на портале антикоррупционной экспертизы.

Как следует из документа, его мощность составит 474 койки, в том числе 10 — для стабилизации пациентов. Проект также разрешает авансирование затрат на проведение строительно-монтажных, отделочных работ, приобретение и монтаж оборудования в размере 80 процентов от цены такого контракта в пределах выделенных бюджетных ассигнований.

О том, что дополнительные койки для лечения легкой формы COVID-19 решили установить в павильонах «Ленэкспо» 8 и 8А, 5 и 5А, 1, 2 и 3, стало известно в начале мая. Ранее в госпиталь переоборудовали 7-й павильон.

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Комментарии (10)

Balamut
Воровали , воруют и будут дальше воровать...
Вместо того, чтобы потратить деньги на реконструкцию и дооснащение современным оборудованием городских больниц строят потемкинские деревни, которые быстренько снесут через месяц, другой...
С заботой о жителях города!
Макс Никольский
К сожалению, всё как всегда: в обычных больницах для обычных больных никаких мест не прибавится. И люди, справедливо опасаясь ехать в больницы в такое время, будут болеть и умирать дома. Тухлые павильоны ленэкспо (собирались их ломать, насколько я помню, после ввода в эксплуатацию комплекса на пулковских) будут ни шатко ни валко перерабатывать "типа ковидников". О качестве их обработки пусть там побывавшие пишут, мне лень. "газпром" "освоит" очередной кусок очередного бюджета. Хорошо, если не "кинет" (как уже бывало не раз) своих подрядчиков на этой "ударной стройке"...
Michael_5e4cd31840823
А че так мало то? В прошлый раз почти полмиллиарда смогли освоить. Если по калькулятору, то тут минимум 200 мультов можно смело.
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