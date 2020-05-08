Смольный потратит 165,5 млн рублей для превращения в госпиталь двух павильонов «Ленэкспо»

Из Резервного фонда правительства Петербурга выделят 165,5 млн рублей на приспособление помещений павильонов № 8 и 8А «Ленэкспо» для временного размещения госпиталя для больных коронавирусом. Об этом говорится в проекте постановления Смольного, размещенного 8 мая на портале антикоррупционной экспертизы.

Как следует из документа, его мощность составит 474 койки, в том числе 10 — для стабилизации пациентов. Проект также разрешает авансирование затрат на проведение строительно-монтажных, отделочных работ, приобретение и монтаж оборудования в размере 80 процентов от цены такого контракта в пределах выделенных бюджетных ассигнований.