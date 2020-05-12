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12.05.2020 18:27
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Бизнес-омбудсмен заявил, что Роспотребнадзор готов смягчить требования к парикмахерским

Глава Роспотребнадзора Анна Попова согласилась внести изменения в рекомендации ведомства для парикмахерских и салонов красоты. Как заявил 12 мая бизнес-омбудсмен Борис Титов, таков промежуточный итог переговоров с чиновниками, пишет «Коммерсантъ».

В частности, он обсуждал с Поповой требование к предприятиям бьюти-индустрии предоставить изолированные кабинеты для каждого клиента. Титов подчеркнул, что на онлайн-совещании с представителями отрасли бизнесмены заявили, что эта рекомендация — одна из самых нереалистичных. Вместо этого Ассоциация предприятий индустрии красоты предлагает разрешить салонам отгораживать рабочие места ширмами или ограничиться соблюдением дистанции в 1,5 м. Официально в Роспотребнадзоре пока это никак не прокомментировали.

Напомним, в Петербурге салоны красоты и парикмахерские закрыты как минимум до 31 мая. Речь идет о том, как они будут работать после открытия.

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Комментарии (1)

юрец_огурец
Открытия ещё надо дождаться, а после - выдержать длинную очередь предварительной записи.
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