Бизнес-омбудсмен заявил, что Роспотребнадзор готов смягчить требования к парикмахерским
Глава Роспотребнадзора Анна Попова согласилась внести изменения в рекомендации ведомства для парикмахерских и салонов красоты. Как заявил 12 мая бизнес-омбудсмен Борис Титов, таков промежуточный итог переговоров с чиновниками, пишет «Коммерсантъ».
В частности, он обсуждал с Поповой требование к предприятиям бьюти-индустрии предоставить изолированные кабинеты для каждого клиента. Титов подчеркнул, что на онлайн-совещании с представителями отрасли бизнесмены заявили, что эта рекомендация — одна из самых нереалистичных. Вместо этого Ассоциация предприятий индустрии красоты предлагает разрешить салонам отгораживать рабочие места ширмами или ограничиться соблюдением дистанции в 1,5 м. Официально в Роспотребнадзоре пока это никак не прокомментировали.
Напомним, в Петербурге салоны красоты и парикмахерские закрыты как минимум до 31 мая. Речь идет о том, как они будут работать после открытия.