«Облачные» надежды. Есть ли в России аналоги Zoom?

В России тоже есть разработчики платформ для видео-конференц-связи, и некоторые из них предлагают пользователям облачные решения, которые с успехом продает американский Zoom. Число их клиентов во время самоизоляции растет и превысило 2,5 млн.

В том, что в России есть около десятка компаний, которые предлагают пользователям собственное программное обеспечение (ПО) для видеозвонков, аналогичное Zoom, уверены эксперты ИТ-отрасли. Среди самых крупных компаний они называют VideoMost и TrueConf. Этой весной обе начали борьбу за частных клиентов, несмотря на то что специализируются на безопасных аппаратных системах для крупных компаний и госсектора.

К примеру, с платформой для видео-конференц-связи (ВКС) от TrueConf до пандемии были не понаслышке знакомы банки, клиники, аэропорты, вузы и школы. По словам директора по развитию TrueConf Дмитрия Одинцова, ежегодная выручка компании за ПО для видеоконференций превышает $15 млн в год.



«По итогу за март мы выдали более 1 миллиона пользовательских лицензий для государственных организаций, учебных заведений, больниц и частных компаний. По результатам апреля еще не завершен подсчет, но цифра уже превышает 2,5 миллиона — и речь только про отечественных пользователей», — отмечает Одинцов. В частности, именно эту платформу для дистанционной работы используют в Смольном.

В марте 2020 года компания стала бесплатно выдавать лицензии на установку своего флагмана TrueConf Server для организации конференций максимум из 10 участников. Пользователям нужно установить клиентское приложение, после чего организатор создает общедоступную конференцию — к ней через браузер без логинов и паролей смогут подключиться все, у кого есть ссылка. В отличие от Zoom, сервер может работать в закрытых корпоративных сетях без доступа к интернету, предоставляет возможность видеосвязи качеством до 4К на 800 участников. На платформе есть чаты, возможность делиться файлами, запись сеансов, трансляция презентаций, показ экрана и управление рабочим столом собеседника.



Фирма располагает и облачным сервисом, схожим в принципах работы с Zoom, — его бесплатная версия позволяет проводить видеозвонки для трех участников, легка в установке, хотя и не так популярна. По словам Одинцова, его компания намеренно фокусируется только на корпорациях и государственных заказчиках. «У них совсем другие требования к возможностям систем видеосвязи и безопасности коммуникаций. Представьте на секунду, что у вас запланировано 10 онлайн-встреч, а серверы Zoom, которые находятся очень далеко, вдруг перестали работать. Это может привести не только к убыткам, но и к остановке всего рабочего или образовательного процесса на неопределенный срок», — объясняет Одинцов.

По данным аналитического центра TAdviser, лидером на российском рынке ВКС по числу реализованных проектов 5 лет подряд — с 2015 по 2019 год — была платформа VideoMost. В апреле 2020 года она заняла более 70% рынка по числу внедрений. «Спрос только со стороны школ возрос более чем в тысячу раз», — подводят итоги периода самоизоляции в компании-разработчике SPIRIT.



Судя по информации на её сайте, VideoMost используют, например, МВД, Минобразования, Минобороны, МЧС, Санкт-Петербургский политехнический университет, «РЖД» и «Сбербанк». Сотрудники отмечают, что в последнее время у них выросла доля клиентов из образовательного сегмента, малого и среднего бизнеса. На период пандемии в SPIRIT на 3 месяца предоставили бесплатные лицензии на установку сервера на тысячу пользователей в инфраструктуре организации — проводить лекции и уроки с его помощью можно в течение неограниченного времени, а не только 40 минут.

На вопрос о том, почему большая часть школ и компаний, по крайней мере в Петербурге, все так же продолжают пользоваться американскими аналогами, в SPIRIT отвечают: «А как объяснить то, что даже высшие органы власти в РФ используют решения зарубежных вендоров? У них огромные маркетинговые бюджеты и инвестиции в пиар, российским разработчикам сложно конкурировать с мировыми монополистами. До сих пор нет достаточно действенных мер по защите отечественных разработчиков ПО со стороны государства».



В ГК «ХайТэк» (российский разработчик платформ ВКС IVA MCU) считают, что Zoom создан для частных лиц и небольшого бизнеса. «Серьезные же корпоративные платформы видео-конференц-связи в разы мощнее по своему функционалу, наличие которого — потребность крупного бизнеса, а не прихоть разработчиков, — уверен заместитель председателя совета директоров компании Сергей Черных. — Я говорю о возможностях совместной работы с контентом, модерации мероприятий, наличии мессенджера, возможности подключения к конференциям участников различными способами, в том числе голосом со стационарных телефонов, интеграции с уже существующей ИТ-инфраструктурой предприятия. И конечно же, во главе всего стоит обеспечение безопасности данных».

«Если говорить о школах и университетах, то популярность Zoom обусловлена форс-мажором — никто не мог предположить, что в феврале все образовательные учреждения будут вынуждены резко переформатироваться на дистанционный режим», — продолжает Черных. В самой ГК «ХайТэк» до момента введения режима самоизоляции было лишь несколько десятков постоянных клиентов — преимущественно крупных компаний федерального уровня. Весной число пользователей платформы выросло не менее чем в 5 раз.



Конкурировать с зарубежными аналогами весной попыталась и петербургская компания «ТелеМост». На рынке она с 2016 года, до марта платформой пользовались около 100 компаний и государственных предприятий, в апреле — марте их число увеличилось на треть. «Клиенты стали все больше обращать внимание на нашу компанию из-за безопасности, качества и надежности прежде всего. Но та стоимость, по которой Zoom могут предлагать свои услуги, для нас пока нерентабельна», — объясняют сотрудники.

Все же эксперты уверены, что российским разработчикам пока далеко до реальной конкуренции с мировыми гигантами. «На мой взгляд, функциональные возможности российских разработок и сервисов видеосвязи не отстают от зарубежных аналогов и сейчас очень близки к именитым мировым лидерам. Но, несмотря на то что количество внедрений подобных сервисов измеряется сотнями, им пока еще сложно составить сопоставимую конкуренцию с Zoom или Skype, к примеру», — считает директор департамента ИТ-аутсорсинга ГК «КОРУС Консалтинг» Дмитрий Кочанов.

