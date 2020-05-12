Госдума распространила «криминальный фильтр» участия в выборах на «политические» статьи

Госдума ужесточила запрет на участие в выборах, распространив его на осужденных по уголовным статьям средней тяжести, в том числе нарушителей правил проведения митингов. Соответствующую поправку к законопроекту об избирательных округах 12 мая во втором чтении приняла нижняя палата парламента РФ, сообщают «Ведомости».



Запрет на выдвижение своих кандидатур на выборы коснется граждан, которые были осуждены в том числе по части 2 статьи 207.2 (публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации), по статье 212.1 (неоднократное нарушение правил организации митинга), части 2 статьи 280 (публичные призывы к экстремизму), части 2 статьи 280.1 (призывы к сепаратизму), части 1 статьи 282 (экстремизм), а также по части 1 статьи 318 (применение насилия в отношении представителя власти). Участвовать в выборах осужденные не смогут в течение 5 лет после снятия или погашения судимости. Оно для преступлений средней тяжести наступает через три года после отбытия наказания.