Скворцова: У 40% медиков, работающих с Covid-19, начались психологические проблемы. «Перестают видеть пациента как индивидуума»

Примерно 40% медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, испытывают психологические проблемы. Как заявила 12 мая в эфире телеканала «Россия-24» глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова, 10% из них страдает депрессией.



«По нашим данным, примерно 40% всех медиков, которые работают в «красной» зоне, имеют проблемы уже с восприятием стресса, имеют различные невротизирующие факторы, примерно 10% из них страдают депрессией»,— заявила Скворцова (цитата по «Коммерсанту»).

