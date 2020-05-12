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При пожаре в больнице Св.Георгия погибли пациенты

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12.05.2020 17:12
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Скворцова: У 40% медиков, работающих с Covid-19, начались психологические проблемы. «Перестают видеть пациента как индивидуума»

Примерно 40% медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, испытывают психологические проблемы. Как заявила 12 мая в эфире телеканала «Россия-24» глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова, 10% из них страдает депрессией.

«По нашим данным, примерно 40% всех медиков, которые работают в «красной» зоне, имеют проблемы уже с восприятием стресса, имеют различные невротизирующие факторы, примерно 10% из них страдают депрессией»,— заявила Скворцова (цитата по «Коммерсанту»).

Она уточнила, что это состояние у медиков вызвано «эмоциональным выгоранием».

«Возникает деперсонализация, когда перестает видеть, ощущать пациента как отдельного индивидуума, возникает ощущение безликости тех людей, с которыми приходится работать, что, естественно, снижает эффективность работы»,— пояснила глава ФМБА.

Напомним, в спике медицинских работников, заразившихся коронавирусом, сейчас 172 фамилии. В Петербурге сегодня стало известно еще об одном враче, умершем от Covid-19.

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Комментарии (2)

мухомор
эти 40% и раньше-то не особо видели в пациенте человека
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