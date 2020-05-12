Почти 900 коробок белорусских сигарет изъяли псковские таможенники. Груз ввозили якобы для личного пользования.



Как сообщает 12 мая Псковская таможня, табачные изделия отправляли из Белоруссии в Россию с помощью услуг транспортных компаний экспресс доставки грузов, работающих в областном центре. Получателями значились частные лица в разных городах России. Таким образом контрабандисты сэкономили на акцизных платежах примерно 23 млн рублей.



Всего таможенники обнаружили и изъяли 449 тысяч пачек сигарет (898 коробок) различных наименований, произведенных в соседней стране. Их стоимость эксперты оценили более чем в 20 млн рублей.