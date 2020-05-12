Таможня вскрыла партию контрабандных сигарет на 20 миллионов рублей
Почти 900 коробок белорусских сигарет изъяли псковские таможенники. Груз ввозили якобы для личного пользования.
Как сообщает 12 мая Псковская таможня, табачные изделия отправляли из Белоруссии в Россию с помощью услуг транспортных компаний экспресс доставки грузов, работающих в областном центре. Получателями значились частные лица в разных городах России. Таким образом контрабандисты сэкономили на акцизных платежах примерно 23 млн рублей.
Всего таможенники обнаружили и изъяли 449 тысяч пачек сигарет (898 коробок) различных наименований, произведенных в соседней стране. Их стоимость эксперты оценили более чем в 20 млн рублей.
ФТС
Контрабандистам, исходя из особо крупного размера деяния, грозит серьёзное наказание по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ — от штрафа в размере от четырехсот тысяч рублей до лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в миллион рублей.