В ВОЗ рассказали, сколько коронавирус живет на поверхностях

Новая коронавирусная инфекция COVID-19 может жить на поверхностях от нескольких часов до нескольких дней, считают специалисты Всемирной организации здравоохранения. Об этом 12 мая сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф».
«Проводится очень много исследований на эту тему. У нас есть важная информация о том, что вирус может жить на поверхностях достаточно долго. От нескольких часов до нескольких дней. Таким образом, надо учитывать, что любая поверхность, рядом с которой постоянно ходят люди, является зараженной поверхностью», — заявила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис на брифинге в Женеве.
Она подчеркнула, что в связи с этим мытье рук с мылом и обработка поверхностей дезинфицирующими средствами крайне необходимы.
Согласно последним данным, количество заболевших коронавирусом в мире превысило четыре миллиона. В России их число составляет 232 243, в Петербурге — 8050. От COVID-19 в Северной столице вылечились 1784 человека, умерли 58 пациентов.