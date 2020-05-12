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12.05.2020 14:49
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В ВОЗ рассказали, сколько коронавирус живет на поверхностях

Новая коронавирусная инфекция COVID-19 может жить на поверхностях от нескольких часов до нескольких дней, считают специалисты Всемирной организации здравоохранения. Об этом 12 мая сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф».

«Проводится очень много исследований на эту тему. У нас есть важная информация о том, что вирус может жить на поверхностях достаточно долго. От нескольких часов до нескольких дней. Таким образом, надо учитывать, что любая поверхность, рядом с которой постоянно ходят люди, является зараженной поверхностью», — заявила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис на брифинге в Женеве.

Она подчеркнула, что в связи с этим мытье рук с мылом и обработка поверхностей дезинфицирующими средствами крайне необходимы.

Согласно последним данным, количество заболевших коронавирусом в мире превысило четыре миллиона. В России их число составляет 232 243, в Петербурге — 8050. От COVID-19 в Северной столице вылечились 1784 человека, умерли 58 пациентов.

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Комментарии (5)

kuk-vasyusha
какой же бред
мистер икс
Очень актуально, когда видишь, как покупатели собственноручно набирают овощи и фрукты
krasnonosov
А мне на прошлой неделе посылка из Китая с "Али-экспресс" пришла. Надо идти забирать, а то у курьеров срок хранения капает.
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