Банки начали приостанавливать выдачу кредитов без залога. Им стало сложнее проверять платежеспособность заемщиков

Российские банки начали ограничивать выдачу кредитов наличными и займов без залога. Такое решение принял Кредит Европа банк, сообщает 12 мая «Коммерсантъ». В кредитной организации связали это с «низкой востребованностью» таких займов.



По данным издания, ситуация с Кредит Европа банком скорее является исключением. При этом в крупных российских банках из второй-четвертой десятки по размеру активов журналистам сообщили, что модернизируют скоринговую модель или допускают ее корректировку в условиях меняющейся экономической ситуации.