Банки начали приостанавливать выдачу кредитов без залога. Им стало сложнее проверять платежеспособность заемщиков
Российские банки начали ограничивать выдачу кредитов наличными и займов без залога. Такое решение принял Кредит Европа банк, сообщает 12 мая «Коммерсантъ». В кредитной организации связали это с «низкой востребованностью» таких займов.
По данным издания, ситуация с Кредит Европа банком скорее является исключением. При этом в крупных российских банках из второй-четвертой десятки по размеру активов журналистам сообщили, что модернизируют скоринговую модель или допускают ее корректировку в условиях меняющейся экономической ситуации.
По мнению экспертов газеты, ограничения связаны с тем, что банки не могут оперативно проверить платежеспособность заемщика с помощью действующих скоринг-моделей. Однако аналитики считают, что такие ограничения скорее всего затронут только потребительские займы на короткий срок, которые выдаются без залога. По словам главного экономиста «ПФ Капитал» Евгения Надоршина, некоторым банкам просто невыгодно тратить больше сил на глубокую проверку по небольшим кредитам, поскольку в ряде случаев издержки могут превысить процентный доход по ним.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что банки получили 1,4 млн заявок на кредитные каникулы от граждан. Чаще всего потребителям одобряли каникулы по ипотеке, а реже всего — по автокредитам.