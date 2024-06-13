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    Юная жительница Калининграда попала в реанимацию после прогулки на самокате по Петербургу

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    Врачи детской горбольницы №1 спасают 17-летнюю девушку из Калининградской области. Пациентку доставили накануне утром с Московского проспекта, у нее тяжелые травмы после падения с электросамоката.

    Как стало известно «Фонтанке», у пострадавшей диагностированы закрытая черепно-мозговая травма с сотрясением, а также ушибы. Падая, девочка ударилась головой. Состояние пациентки врачи оценили как тяжелое и поместили гостью Петербурга в реанимацию.

    В Петербурге не везде можно кататься на электросамокатах. Смольный после ПМЭФ ввел очередные ограничения. Подробнее — в материале «Фонтанки».

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