Юная жительница Калининграда попала в реанимацию после прогулки на самокате по Петербургу

Врачи детской горбольницы №1 спасают 17-летнюю девушку из Калининградской области. Пациентку доставили накануне утром с Московского проспекта, у нее тяжелые травмы после падения с электросамоката.



Как стало известно «Фонтанке», у пострадавшей диагностированы закрытая черепно-мозговая травма с сотрясением, а также ушибы. Падая, девочка ударилась головой. Состояние пациентки врачи оценили как тяжелое и поместили гостью Петербурга в реанимацию.



В Петербурге не везде можно кататься на электросамокатах. Смольный после ПМЭФ ввел очередные ограничения. Подробнее — в материале «Фонтанки».

