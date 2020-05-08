Набиуллина: банки одобряют 75% заявок малого и среднего бизнеса на реструктуризацию кредитов и 80% просьб граждан об ипотечных каникулах

Банки получили 94 тысячи заявок на реструктуризацию кредита от малого и среднего бизнеса. 20 тысяч из них поступили после 21 апреля. Об этом на пресс-конференции 8 мая заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, уровень одобрения заявлений остается стабильным на уровне 75–77%. Банки уже одобрили бизнесу кредитные каникулы на 343 млрд рублей.

Граждане за все время направили банкам 1,4 млн обращений с просьбами предоставить кредитные каникулы, сказала Набиуллина. По данным ЦБ, прирост с 22 апреля составил 400 тыс. заявок. Самый высокий уровень одобрения по заявлениям физлиц приходится на ипотеку (80%), реже всего банки одобряют заявки по автокредитам (20%).