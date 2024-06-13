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Биржа СПБ предложила владельцам американских акций, которые были заблокированы из-за санкций, решать проблему самостоятельно. Звучит утопично, но «Фонтанка» нашла специалистов, которые уверены: это рабочий сценарий, и может сработать.



Число частных инвесторов, купивших через Биржу СПБ акции иностранных компаний (иногда и российских, но эмитированных за границей), можно оценить только на глазок — это десятки тысяч человек. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина оценивала в ноябре 2023 года их общие потери примерно в $3 млрд.



Выражаясь кинематографически, главный злодей в этой истории — это Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). Именно эта организация исполняет решение о введении санкций против физических и юридических лиц, давая указания финансовым организациям по всему миру блокировать те или иные счета. Не выполнить указание OFAC — значит, в глазах правительства США, способствовать неисполнению санкций. А это уже не только миллиардные штрафы, но и вполне осязаемое даже за пределами Штатов уголовное преследование. Говоря проще, OFAC слушаются почти все в мире. В результате санкций, под которые попала Биржа СПБ, иностранные ценные бумаги, купленные российскими частными инвесторами, в абсолютном большинстве не имеющими отношения к госструктурам, оказались заблокированы в иностранных депозитариях.



Теперь Биржа предлагает инвесторам самостоятельно иметь дело с OFAC. Чтобы иметь возможность как-то распоряжаться заблокированными активами, необходимо получить лицензию на это в самом OFAC. То есть, буквально рассказать, кто ты, почему тебя коснулись санкции, почему ты считаешь это несправедливым, и, главное, что ты собираешься делать с активами, если их разблокируют.

В принципе, есть несколько путей вернуть инвестиции или хотя бы компенсировать часть потерь.

В настоящий момент основными опциями частных инвесторов являются:



1) разблокировка активов в результате оспаривания санкций в отношении ПАО «СПб Банк» и ПАО «СПБ Биржи»;

2) разблокировка активов в рамках коллективного заявления на лицензию;



3) подача индивидуального заявления на разблокировку активов.

«До последнего времени ПАО «СПБ Биржа» оставалась ключевой площадкой для торговли иностранными бумагами, частично заменив Мосбиржу, депозитарий которой находится под санкциями ЕС с лета 2022 года. Например, в октябре 2023 года, перед введением санкций, объем торговли иностранными ценными бумагами на СПБ бирже составил 3,09 млрд долл., — рассказывает партнер, соруководитель практики санкционного права и комплаенса коллегии адвокатов Pen&Paper Кира Винокурова. — Но уже осенью 2023 года произошло ключевое событие, которое свело на нет предыдущие успехи. 2 ноября 2023 года Управление по контролю за иностранными (зарубежными) активами США (OFAC) ввело в отношении ПАО «СПБ Биржа» блокирующие санкции из-за того, что биржа действовала в секторе финансовых услуг экономики России».

Биржа несколько месяцев пыталась согласовать с OFAC план разблокировки, который заключался в том, чтобы вывести из-под контроля подсанкционной биржи «СПб Банк». «В теории данный подход выглядел перспективным: в январе 2019 года таким образом санкции были сняты с Русала, En+ и АО «ЕвроСибЭнерго», и представители СПБ Биржи даже сообщали о том, что на депозитарий биржи — «СПб Банк» — был найден покупатель, готовый пойти в OFAC для согласования сделки», — вспоминает Кира Винокурова.

Правда, кончилось все тем, что в феврале 2024 года американские власти ввели прямые санкции уже против непосредственно «СПб Банка». Пора было переходить ко второму варианту. Биржа начала вести переговоры о составлении коллективных обращений держателей акций к американским властям. Параллельно на сайте организации были размещены типовые заявления для получения индивидуальных лицензий на обращение своих акций в депозитариях биржи.



Эксперты считают, что получение индивидуальной лицензии — более предпочтительный путь, чем присоединение к коллективной заявке и ожидание итогов ее рассмотрения. Но в следовании этим путем есть подводные камни.

«Типовое заявление не позволит полностью раскрыть индивидуальную ситуацию инвестора, а значит риски отказа увеличиваются. OFAC работает в условиях ограниченных ресурсов: проблема кадрового обеспечения OFAC стабильно освещается в СМИ последние несколько лет — и подача множества однотипных заявлений может вылиться в то, что в результате нескольких отказов политика отказа распространится и на другие заявления, — рассказывает Кира Винокурова. — Как заявляют американцы, санкции США таргетированы, их цель — оказать влияние на конкретных включенных в подсанкционный список лиц, поэтому для удовлетворения запроса на выдачу индивидуальной лицензии необходимо в первую очередь продемонстрировать, что разблокировка средств и их дальнейшее перечисление на счет инвестора не предоставляет выгоду подсанкционным лицам и не противоречит санкционным ограничениям. Даже с учетом того, что формы, опубликованные на информационном портале биржи, достаточно подробные и учитывают, например, необходимость сообщить сведения о занятости и источнике доходов физического лица и раскрыть вид деятельности юридического лица, подробное типовое заявление не позволяет раскрыть индивидуальную ситуацию заявителя и обратить внимание на потенциально спорные моменты в его биографии».



Например, OFAC могут понадобиться дополнительные разъяснения в отношении источников доходов заявителя, если они раскрыты недостаточно подробно или, например, включают в свою цепочку подсанкционный финансовый институт. Понимание подобных тонкостей — вне сферы знаний среднестатистического инвестора, которому не приходилось общаться с американской бюрократией. И вот тут как раз и могут возникнуть трудности, которые требуют уже вмешательства профессионалов.

В лучшем случае, при наличии сомнений, OFAC обратится к заявителю с дополнительными вопросами, что еще больше затянет изначально длительный процесс: никакие пресекательные сроки для рассмотрения заявления не установлены. На практике процедура может занять год и более, и, в худшем случае, Управление примет решение об отказе или просто не ответит.



Помимо этого, подача заявления в OFAC требует сбора существенной доказательной базы, что может оказаться обременительным для тех, кто решит подавать заявление самостоятельно. А при наличии в цепочке учета и хранения активов одного или нескольких подсанкционных депозитариев, перед подачей заявления инвестору придется прекратить с ними отношения и перевести заблокированные активы в новый неподсанкционный депозитарий, для чего также может понадобиться квалифицированная юридическая помощь.

Винокурова проводит тут параллель с массовыми заявлениями на получение разрешения на разблокировку активов НРД в Министерстве финансов Бельгии: недостаточно обоснованные заявления, поданные в рамках «генеральной» лицензии, действующей до 7 января 2023 года, обернулись длительными сроками рассмотрения и большим количеством отказов со стороны регулятора.



Руководитель аналитической службы ИК «Доходъ» Всеволод Лобов отмечает: «Практика обращений инвесторов за личными лицензиями к властям Великобритании, ЕС и США показывает, что очень большие шансы получить их у тех, кто имеет виды на жительство за пределами России». По его словам, если человек может доказать, что значительную часть времени он проводит за границей, регуляторы считают, что он не попадает под действие антироссийских санкций. Причем дело даже не в налоговом резидентстве, а именно в факте проживания за рубежом — для доказательства этого имеет смысл приложить квитанции за ЖКХ и почту по заграничному адресу.



«Мне известны конкретные случаи получения персональных лицензий у инвесторов с ВНЖ и, таким образом, возвращения контроля над своими активами, — говорит Всеволод Лобов. — Удавалось ли это кому-то без ВНЖ — я не знаю».



«У меня самого зависли мои личные инвестиции и в EuroClear, и те, что шли через СПБ Биржу. Пока что я предпочитаю не делать резких движений, не подавать заявку на индивидуальную лицензию, а просто наблюдать за ситуацией, — рассказывает эксперт-аналитик IT Invest Василий Олейник. — Примеры успеха были, но они единичные, и, как мне кажется, у непростых инвесторов, например, с иностранными паспортами».



«Если просто бросить в OFAC одну бумажку и ждать, процесс растянется на год, особенно, если комиссия затребует какие-то доказательства того, что ты неподсанкционное лицо. За это время вполне возможно какое-то потепление в отношениях или СПБ Биржа все же добьется каких-то послаблений по коллективной заявке. И тогда, мне кажется, есть опасность, что пойдя по индивидуальному пути, ты выпадешь из этого процесса. В целом, путь получения индивидуальной лицензии мне не кажется очень уж перспективным, и если у тебя там зависли инвестиции в 5–10 или пару десятков тысяч долларов — это существенные потери, но недостаточные, чтобы привлекать каких-то серьезных юридических специалистов, чтобы действовать уже наверняка, а не вслепую», — считает Василий Олейник.

