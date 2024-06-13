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    Лечение зубов «во сне». Семилетний ребенок умер в красноярской стоматологии

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    Наркоз для лечения зубов привел к смерти 7-летнего ребенка в Красноярске.

    Как сообщает 13 июня краевая прокуратура, инцидент случился вчера в стоматологической клинике в Ленинском районе города. Семья живет в Большемуртинском районе, родители специально привезли 7-летнего сына в Красноярск, чтобы посетить детского стоматолога. Лечение решено было проводить под седацией — «во сне». Ребенку ввели наркоз, и у него начала стремительно падать сатурация. В ходе реанимационных мероприятий его состояние ухудшилось. Бригада скорой помощи, прибывшая на вызов, констатировала смерть.

    Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Прокуратура проверит качество оказания медицинской помощи и соблюдение требований законодательства об охране здоровья. Как пишет NGS24, следователи изъяли в клинике документацию и лекарственные препараты, использованные для наркоза.

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