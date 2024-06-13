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    Учения нестратегических ядерных сил. Минобороны показывает ракетные пуски по условным целям

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    Минобороны продолжает показывать, как проходят учения нестратегических ядерных сил. На втором этапе ракетное соединение Ленинградского военного округа отработало учебно-боевые задачи по скрытному выдвижению в назначенное место и провело электронные ракетные пуски по условным целям противника, сообщается в телеграм-канале министерства.

    Минобороны России

    «Личный состав, задействованный в учении экипажей Военно-Морского Флота, осуществил выходы в море в назначенный район патрулирования», — отмечается в сообщении.

    Первый этап учений нестратегических ядерных сил начался в мае, второй — 11 июня. В первом этапе участвовали ракетные соединения Южного военного округа и подразделения Воздушно-космических сил. Вчера МО рассказывало об отработке задач по получению специальных учебных боеприпасов для снаряжения ракет-носителей морского и наземного базирования.

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