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    Минобороны показало отработку задач второго этапа учений нестратегических ядерных сил

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    Личный состав Ленинградского военного округа и экипажи кораблей ВМФ отрабатывают учебно-боевые задачи, поставленные в рамках второго этапа учений нестратегических ядерных сил. Кадры учений 12 июня показывает Минобороны России.

    Минобороны России

    В отработку боевых задач ЛенВО входит получение учебных боеприпасов для комплекса «Искандер-М», снаряжение ими ракет-носителей и скрытое выдвижение в обозначенный район для подготовки к пускам.

    Задействованные в учениях экипажи кораблей ВМФ используют учебные боеприпасы для снаряжения крылатых ракет морского базирования и выйдут в назначенные районы патрулирования.

    Второй этап учения нестратегических ядерных сил начался 11 июня. Учения идут с 21 мая. В первом этапе участвовали ракетные соединения Южного военного округа и подразделения Воздушно-космических сил.

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