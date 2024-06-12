Минобороны показало отработку задач второго этапа учений нестратегических ядерных сил

Личный состав Ленинградского военного округа и экипажи кораблей ВМФ отрабатывают учебно-боевые задачи, поставленные в рамках второго этапа учений нестратегических ядерных сил. Кадры учений 12 июня показывает Минобороны России.

В отработку боевых задач ЛенВО входит получение учебных боеприпасов для комплекса «Искандер-М», снаряжение ими ракет-носителей и скрытое выдвижение в обозначенный район для подготовки к пускам.



Задействованные в учениях экипажи кораблей ВМФ используют учебные боеприпасы для снаряжения крылатых ракет морского базирования и выйдут в назначенные районы патрулирования.

