Задержан подозреваемый в стрельбе у Оптиной пустыни. Пострадавшая — иконописец

Мужчина, подозреваемый в стрельбе в районе мужского монастыря Оптина пустынь под Калугой, задержан на дороге недалеко от монастыря. Об этом утром 13 июня сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По ее словам, полиция и представители других правоохранительных структур совместно вели розыск по горячим следам. Подозреваемый — 31-летний житель города Сосенский. У него изъяли автоматическое оружие, он доставлен в территориальный отдел полиции, его мотивы выясняются. Возбуждено дело о разбое по части 2 статьи 162 УК РФ.
Минувшим вечером на дороге Козельск — Оптина пустынь, как писала «Фонтанка», человек в неадекватном состоянии остановил автомобиль и начал стрелять в воздух и землю. От выстрела в землю откололся кусок асфальта и рикошетом попал в женщину, она получила легкую травму. По данным источника РИА Новости, он хотел ограбить людей в машине. Пострадавшая женщина — иконописец, пишет иконы для обители, рассказал агентству наместник Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь епископ Можайский Иосиф (Королев). Он также отметил, что в самом Введенском ставропигиальном мужском монастыре Оптина пустынь не было ни стрельбы, ни пострадавших.