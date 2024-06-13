Задержан подозреваемый в стрельбе у Оптиной пустыни. Пострадавшая — иконописец

Мужчина, подозреваемый в стрельбе в районе мужского монастыря Оптина пустынь под Калугой, задержан на дороге недалеко от монастыря. Об этом утром 13 июня сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.



По ее словам, полиция и представители других правоохранительных структур совместно вели розыск по горячим следам. Подозреваемый — 31-летний житель города Сосенский. У него изъяли автоматическое оружие, он доставлен в территориальный отдел полиции, его мотивы выясняются. Возбуждено дело о разбое по части 2 статьи 162 УК РФ.

