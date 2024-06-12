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    В районе монастыря Оптина пустынь под Калугой стреляли, ранена женщина

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    Инцидент произошел в районе мужского монастыря Оптина пустынь под Калугой. Там вечером 12 июня неизвестный открыл стрельбу. Об этом сообщает правительство Калужской области.

    По предварительной информации, на дороге между городом Козельск и Оптиной пустынью неизвестный мужчина остановил машину и открыл стрельбу. Отмечается, что он был в неадекватном состоянии, а стрелял в землю и воздух.

    Выстрел в землю обернулся рикошетом в асфальт. В результате легкую травму получила женщина.

    «Все службы на месте. В настоящее время идут поиски мужчины», — говорится в сообщении местной администрации.

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