В районе монастыря Оптина пустынь под Калугой стреляли, ранена женщина

Инцидент произошел в районе мужского монастыря Оптина пустынь под Калугой. Там вечером 12 июня неизвестный открыл стрельбу. Об этом сообщает правительство Калужской области.



По предварительной информации, на дороге между городом Козельск и Оптиной пустынью неизвестный мужчина остановил машину и открыл стрельбу. Отмечается, что он был в неадекватном состоянии, а стрелял в землю и воздух.



Выстрел в землю обернулся рикошетом в асфальт. В результате легкую травму получила женщина.



«Все службы на месте. В настоящее время идут поиски мужчины», — говорится в сообщении местной администрации.

