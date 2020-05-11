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11.05.2020 11:09
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Россия обогнала по заболеваемости COVID19 Италию и вышла на третье место по миру

Россия вошла в тройку стран с самым высоким числом заболевших коронавирусом. По данным на 11 мая, COVID19 диагностирован у 221 344 россиян.

Лидирует по числу заражений США, где заболели 1,3 млн человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. На втором месте — Испания (225 350 подтверждённых случаев). Замыкает тройку Россия с учётом вновь опубликованных данных.

Далее в списке идёт Великобритания с 220 449 заболевшими и Италия, где коронавирус выявили у 219 070 человек.

За последние сутки в России зарегистрировано 11 656 новых случаев коронавируса, больше половины оттянула на себя Москва — 6169. В Петербурге COVID19 подтвердился у 307 человек.

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Комментарии (43)

260878001
Уже любому вменяемому человеку понятно, что количество "зараженных" отражает только охват тестирования. Как минимум 50% (а то и все 80%, по разным источникам) будут "бессимптомными", даже не подозревающими что болеют. И, вполне возможно, без этого самого тестирования, они бы и не узнали никогда что переболели этой страшной болезнью. Такая вот эпидемия, да. Единственный показатель, который можно рассматривать для оценки тяжести ситуации - это тяжелые больные на ИВЛ. Минздрав недавно честно признался, что таких на всю страну максимум 1500 человек. На 140 миллионов, ага. Это, конечно, стоило того чтобы гробить экономику и держать людей месяцами без зарплаты.
Сергей Писарев
Кто тешит себя мыслью, что у нас страна больше, чем те, которые мы обошли- в оной Москве на 11 мая 115 909 заболевших. Москва в разы меньше Италии или Великобритании, согласитесь.
Чёрт Опасный
А это ещё не выступали наши биатлонисты!
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