Россия обогнала по заболеваемости COVID19 Италию и вышла на третье место по миру

Россия вошла в тройку стран с самым высоким числом заболевших коронавирусом. По данным на 11 мая, COVID19 диагностирован у 221 344 россиян.

Лидирует по числу заражений США, где заболели 1,3 млн человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. На втором месте — Испания (225 350 подтверждённых случаев). Замыкает тройку Россия с учётом вновь опубликованных данных.

Далее в списке идёт Великобритания с 220 449 заболевшими и Италия, где коронавирус выявили у 219 070 человек.

За последние сутки в России зарегистрировано 11 656 новых случаев коронавируса, больше половины оттянула на себя Москва — 6169. В Петербурге COVID19 подтвердился у 307 человек.