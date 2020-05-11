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11.05.2020 10:38
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В Петербурге выявили 307 новых случаев коронавируса. В Москве - 6169

11 656 новых случаев коронавируса было выявлено за последние сутки в 84 регионах России. Больше половины оттянула на себя Москва - 6169. В Петербурге COVID19 подтвердился у 307 человек. Об этом 11 мая сообщает оперштаб.

46,5% из новых случаев не имели клинических симптомов. В Петербурге с начала пандемии заразились 7711 человек, в Москве — 115909.

Всего на сегодняшний день в России заболели коронавирусом 221 344 пациенты в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2009 летальных исходов, выздоровел 39 801 человек.

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Комментарии (12)

Njura
Полицаев, штрафующих за отсутствие масок, можно сравнить с предателями, работавшими на фашистов.
Dmitry-spb
надо не въезд в Москву запрещать, а выезд оттуда
Balamut
Цифры стали приближаться к реальным...
Интересно, что ещё эти упыри из Смольного готовят жителям Санкт-Петербурга.
«Подарок» в виде хождения по улицам в масках и перчатках и штрафами по 4000 р на 9 мая сделали...
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