В Петербурге выявили 307 новых случаев коронавируса. В Москве - 6169

11 656 новых случаев коронавируса было выявлено за последние сутки в 84 регионах России. Больше половины оттянула на себя Москва - 6169. В Петербурге COVID19 подтвердился у 307 человек. Об этом 11 мая сообщает оперштаб.

46,5% из новых случаев не имели клинических симптомов. В Петербурге с начала пандемии заразились 7711 человек, в Москве — 115909.

Всего на сегодняшний день в России заболели коронавирусом 221 344 пациенты в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2009 летальных исходов, выздоровел 39 801 человек.