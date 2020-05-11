Ускользающее тепло. За сутки в Петербурге похолодает на 17 градусов

Неприятный сюрприз готовит погода всем петербуржцам. В ближайшие сутки температура воздуха изобразит пике, отправив горожан из лета чуть ли не в зиму. Синоптики обещают снег с дождём, но это ночью. Днём ещё можно поймать тепло на своих балконах и дачах.



По данным Северо-Западного Гидрометцентра, днём 11 мая воздух прогреется до 20 градусов. Умеренный юго-западный ветер во второй половине дня может стать злым и порывистым. Пойдёт дождь, температура начнёт резко снижаться. В итоге в ночь на 12 мая, по прогнозам синоптиков, за окном похолодает до 3 градусов, не исключены осадки в виде снега с дождём. Днём во вторник погодных потрясений ждать не стоит, холод останется в городе, а столбики термометров поднимутся лишь до отметки в 6 градусов тепла.

