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11.05.2020 07:56
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Ускользающее тепло. За сутки в Петербурге похолодает на 17 градусов

Неприятный сюрприз готовит погода всем петербуржцам. В ближайшие сутки температура воздуха изобразит пике, отправив горожан из лета чуть ли не в зиму. Синоптики обещают снег с дождём, но это ночью. Днём ещё можно поймать тепло на своих балконах и дачах.

По данным Северо-Западного Гидрометцентра, днём 11 мая воздух прогреется до 20 градусов. Умеренный юго-западный ветер во второй половине дня может стать злым и порывистым. Пойдёт дождь, температура начнёт резко снижаться. В итоге в ночь на 12 мая, по прогнозам синоптиков, за окном похолодает до 3 градусов, не исключены осадки в виде снега с дождём. Днём во вторник погодных потрясений ждать не стоит, холод останется в городе, а столбики термометров поднимутся лишь до отметки в 6 градусов тепла.

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Комментарии (5)

260776451
Достал меня этот климат, скорее бы свалить
170752062
Спасибо тебе родная погода, только ты и забетешься о нас. В 20 градусную жару в масках и резиновых перчатках да на улицу,это большие риски заболеть и умереть.
А в +6, бред придуманный Смольном о "визуальном контакте" легче будет пережить!
Спасибо природа матушка!
Гость
Хочу лето
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