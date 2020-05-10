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10.05.2020 18:18
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Холод в Петербург принесет сильный ветер. Энергетики готовы сделать потеплей

Синоптики и спасатели предупреждают о сильном ветре, который в Петербурге ждут к вечеру 11 мая. Вслед за ним придет резкое похолодание.

По данным Гидрометцентра, ветер порывами до 17 м/c будет дуть в Петербурге с вечера последнего дня майских праздников. В целом погода днем будет теплой, но не слишком солнечной. В городе до +21.

В ночь на вторник похолодает до +3 градусов и ненамного теплее будет днем — до +6 с вероятностью мокрого снега.

Ранее город перешел на режим периодического протапливания, и вода в батареях заметно остыла. 10 мая в Смольном заверили, что на время очередных холодов коммунальщики откроют вентили, и мерзнуть горожан не оставят.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

kuk-vasyusha
А если синоптики опять не угадают?
igoruha
А это правильно. Иначе всплеск заболеваемости будет. Причём резкий. В Италии и в Испании зимой не топят, и все видели , какая у них смертность. Кому жарко, окна открывайте.
IG1
У нас еле теплые батареи с 6-го мая, до объявления периодического протапливания.
ПС: тем, кто жалуется на слишком горячие, настоятельно рекомендую не вопить, а поставить регуляторы. Недорого стОит. Задолбали уже...
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