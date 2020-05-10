Холод в Петербург принесет сильный ветер. Энергетики готовы сделать потеплей

Синоптики и спасатели предупреждают о сильном ветре, который в Петербурге ждут к вечеру 11 мая. Вслед за ним придет резкое похолодание.



По данным Гидрометцентра, ветер порывами до 17 м/c будет дуть в Петербурге с вечера последнего дня майских праздников. В целом погода днем будет теплой, но не слишком солнечной. В городе до +21.



В ночь на вторник похолодает до +3 градусов и ненамного теплее будет днем — до +6 с вероятностью мокрого снега.



Ранее город перешел на режим периодического протапливания, и вода в батареях заметно остыла. 10 мая в Смольном заверили, что на время очередных холодов коммунальщики откроют вентили, и мерзнуть горожан не оставят.

