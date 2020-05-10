Молельная комната на Сенном рынке стала местом массового притяжения мусульман. Утром 10 мая здесь раздавали бесплатную еду.

Как сообщили «Фонтанке» очевидцы, сотни людей собрались на небольшом пятачке между Сенным рынком и Московским проспектом. Очередь за продуктовыми наборами меньше всего напоминала социально дистанцированный строй.

«Толпа и давка, женщины и дети, но мужчины тоже есть», — уточняют читатели.

Телефон молельной комнаты не отвечает. В духовном управлении мусульман Петербурга «Фонтанке» сообщили, что ничего не знают о массовой благотворительной акции своего подразделения.