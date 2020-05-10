На Сенном рынке раздавали бесплатную еду. Получатели устроили давку
Молельная комната на Сенном рынке стала местом массового притяжения мусульман. Утром 10 мая здесь раздавали бесплатную еду.
Как сообщили «Фонтанке» очевидцы, сотни людей собрались на небольшом пятачке между Сенным рынком и Московским проспектом. Очередь за продуктовыми наборами меньше всего напоминала социально дистанцированный строй.
«Толпа и давка, женщины и дети, но мужчины тоже есть», — уточняют читатели.
Телефон молельной комнаты не отвечает. В духовном управлении мусульман Петербурга «Фонтанке» сообщили, что ничего не знают о массовой благотворительной акции своего подразделения.
Сенной рынок относится к объектам розничной торговли, работа которым в режиме повышенной готовности разрешена. Однако на организацию распространяется требование обеспечить для работников и посетителей социальную дистанцию 1,5 метра.
Формально массовые скопления в Петербурге не запрещены. Это показал слет дрифтеров у «Газпром Арены». Организатора мероприятия арестовали не за нарушение коронавирусных мер, а за нарушение общественного порядка.